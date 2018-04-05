Ещё
Врачи судились со своей больницей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи судились со своей больницей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса zab.ru  Сразу 61 медицинский работник из города Суздаля (врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушерки, санитарки) выиграли суд у собственного работодателя — «Суздальской районной больницы».
Медики обратились с иском в суд после того, как им не подняли заработную плату после вступления в силу постановления Правительства РФ от 01.07.2017 года. Вместо повышения зарплаты главврач «Суздальской районной больницы» наоборот уменьшила выплаты своим сотрудникам в период с 01.07.2017 по 30.09.2017. На протяжении трех месяцев медики не получали выплаты за стаж непрерывной работы, а это — от 30 до 80% должностного оклада!
Сотрудники клиники доказали в суде, что выплаты были гарантированы коллективным договором на 2015-2018 годы. Суд подтвердил, что выплаты за стаж непрерывной работы были приостановлены ответчиком незаконно. Теперь ответчик обязан произвести перерасчет зарплат и осуществить указанные истцами выплаты в полном объеме.
В коллективном иске медики помимо выплаты полной зарплаты требовали компенсировать им моральный вред — по 20 тысяч рублей каждому. Но Суздальский районный суд снизил запросы в 40 раз и теперь «Суздальская районная больницы» выплатит за моральные страдания своего коллектива по 500 рублей в каждые руки.
ТВ-МИГ: последние новости
Новым лидером КПРФ стал бывший КГБшник «Энергосбыт Волга» вместо «Владимирэнерго» Над «Ковров моллом» сгустились чрезвычайные тучи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге111
«Крым захватим танками»338
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством118
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение