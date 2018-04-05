Врачи судились со своей больницей

Фото с ресурса zab.ru Сразу 61 медицинский работник из города Суздаля (врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушерки, санитарки) выиграли суд у собственного работодателя — «Суздальской районной больницы».

Медики обратились с иском в суд после того, как им не подняли заработную плату после вступления в силу постановления Правительства РФ от 01.07.2017 года. Вместо повышения зарплаты главврач «Суздальской районной больницы» наоборот уменьшила выплаты своим сотрудникам в период с 01.07.2017 по 30.09.2017. На протяжении трех месяцев медики не получали выплаты за стаж непрерывной работы, а это — от 30 до 80% должностного оклада!

Сотрудники клиники доказали в суде, что выплаты были гарантированы коллективным договором на 2015-2018 годы. Суд подтвердил, что выплаты за стаж непрерывной работы были приостановлены ответчиком незаконно. Теперь ответчик обязан произвести перерасчет зарплат и осуществить указанные истцами выплаты в полном объеме.

В коллективном иске медики помимо выплаты полной зарплаты требовали компенсировать им моральный вред — по 20 тысяч рублей каждому. Но Суздальский районный суд снизил запросы в 40 раз и теперь «Суздальская районная больницы» выплатит за моральные страдания своего коллектива по 500 рублей в каждые руки.