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В Суздале медики отсудили у больницы выплаты за стаж
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В Суздале медики отсудили у больницы выплаты за стаж 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
По указу Правительства РФ с 1 июня у врачей, фельдшеров и санитарок должна была увеличиться зарплата. Однако в Суздальской районной больнице этого не произошло. Выплаты стали даже ниже, чем до указа. Оказалось, что руководство больницы отменило выплаты за стаж непрерывной работы — от 30 до 80% оклада. Исковое заявление в суд подали 61 человек.
Теперь руководство больницы должно сделать перерасчет. В качестве компенсации морального ущерба медики получат по 500 рублей вместо запрашиваемых 20 тысяч. Пока решение не вступило в силу.
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