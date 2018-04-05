Теперь не только в Перми. Единый номер экстренных служб 112 заработает по всему Прикамью

Власти Прикамья выделят 53 миллионов рублей на создание в регионе системы экстренных вызовов «112». До этого она действовала только в Перми

Система «112» нужна для оказания экстренной помощи людям, когда есть угроза их жизни и здоровью. Позвонить на телефонный номер «112» можно при любых происшествиях — она заменяет телефоны экстренных служб 01, 02, 03, 04 и ЕДДС. Главная задача «112» — сократить время реагирования экстренных служб на различные происшествия. Поэтому оповещение МЧС , полиции или скорой помощи происходит одновременно.

Сейчас система экстренных вызовов работает только на территории Перми. В 2017 году в центры обработки вызовов поступило более 560 тысяч обращений, а с начала 2018 года — более 149 тысяч обращений, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для того, чтобы система заработала на всей территории Прикамья, власти региона выделили средства на оснащение центров обработки вызовов и 117 дежурно-диспетчерских служб, а также проведение испытания системы в муниципалитетах.

— Правительство направит из бюджета региона в 2018 году 53 миллиона рублей на завершение создания, проведение государственной экспертизы и введение в эксплуатацию системы «112» в Прикамье, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подробнее о том, как работает и для чего нужна система «112», читайте в нашем материале.