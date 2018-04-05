Глава Дагестанавтодора освобожден от должности

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев освободил Запада Хучбарова от должности руководителя республиканского Агентства по дорожному хозяйству региона (Дагестанавтодор).

Хучбаров был освобожден от должности и уволен с госслужбы «в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе», говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы региона.