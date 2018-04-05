Ещё
Глава Дагестанавтодора освобожден от должности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Дагестанавтодора освобожден от должности 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев освободил Запада Хучбарова от должности руководителя республиканского Агентства по дорожному хозяйству региона (Дагестанавтодор).
Хучбаров был освобожден от должности и уволен с госслужбы «в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе», говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы региона.
Ранее, 26 марта, указом врио главы республики Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан было преобразовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Новому ведомству были также переданы функции в сфере транспорта упраздняемого министерства транспорта, энергетики и связи региона.
«Это Кавказ»: последние новости
В Махачкале могут открыть гипермаркет «Леруа Мерлен» Мэром Нальчика стал первый зампред правительства Кабардино-Балкарии В Железноводске реконструируют терренкур на средства от курортного сбора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге111
«Крым захватим танками»338
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством118
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение