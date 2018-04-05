Глава Дагестанавтодора освобожден от должности 

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев освободил Запада Хучбарова от должности руководителя республиканского Агентства по дорожному хозяйству региона (Дагестанавтодор).
Хучбаров был освобожден от должности и уволен с госслужбы «в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе», говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы региона.
Ранее, 26 марта, указом врио главы республики Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан было преобразовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Новому ведомству были также переданы функции в сфере транспорта упраздняемого министерства транспорта, энергетики и связи региона.