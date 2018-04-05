Жительница Пудожа подала в суд, устав просить у мэрии провести ей свет

Женщине пришлось уехать из своего дома из-за боязни за детей.

В Пудожский районный суд поступил иск жительницы города против местной администрации. Женщина требует провести освещение к ее дому.

Как сообщили в пресс-службе суда, дом истицы одиноко стоит в отдаленном переулке, фактически в лесу. Других жилых зданий в этом переулке нет. Вместе с женщиной живут трое маленьких детей.

Из-за отсутствия уличного освещения истица была вынуждена переехать в другое место, поскольку она боится за свою жизнь и жизнь своих детей. В заявлении женщина указала, что не может спокойно отводить детей в садик, выходить на улицу в темное время суток. Помимо всего прочего, существует угроза нападения волков. Зимой они уже утащили собаку со двора этого дома.

В администрации Пудожа на неоднократные обращения женщины отвечали, что возможности провести свет к этому дому не имеется.

Устав воевать с чиновниками, жительница города подала в суд. Иск рассмотрят в ближайшее время.