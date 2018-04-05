В СКР вводят фейс-контроль перед личным приемом граждан

Следственный комитет РФ подготовил новую инструкцию по рассмотрению обращений граждан, а также по их личному приему в подразделениях СКР. Документом, в частности, определено, кто может находиться в кабинете во время приватного разговора сотрудника с заявителем и кому нужно сходу отказывать в приеме.

Как следует из 36-страничногого проекта инструкции, в ряде случаев обращение в следком может быть оставлено без движения. Ответ по существу не дается, если письменный текст не поддается прочтению, а также когда суть предложения, заявления или жалобы «невозможно определить». Обращения с угрозами в адрес должностного лица либо членов его семьи окажутся тоже безрезультатными — не считая того, что в известность будут поставлены соответствующие органы.

Сходное правило относится к текстам, которые содержат нецензурные или оскорбительные выражения — его автор получит опять-таки не ответ, а официальное уведомление о недопустимости злоупотребления правом. Заявление же, в котором некто пытается обжаловать судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается обратно с разъяснением правильного порядка действий.

В инструкции отдельным пунктом указывается: запрещено преследовать гражданина в связи с его обращением в органы власти или к должностному лицу с критикой их деятельности. А при рассмотрении любого заявления не допускается разглашение содержащихся в нем сведений и информации о частной жизни автора — если не получено его согласие на это.

Что касается личного приема граждан, то его надлежит организовывать в специально выделенных помещениях, оборудованных системами кондиционирования и укомплектованных средствами оказания первой медицинской помощи. Во время приема в кабинете «запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к приему».

Коль скоро заявитель начинает вести себя грубо или агрессивно, прием «должен быть прекращен», о чем полагается сделать запись в карточке личного приема. Предусмотрены и превентивные меры: граждане с явными признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения к беседе не допускаются.

При индивидуальном устном информировании автора обращения о ходе его рассмотрения сотрудник СКР обязан говорить с гражданином «в вежливой форме, корректно, используя официально-деловой стиль речи», предварительно представившись. В случае одностороннего отказа от общения или некорректных высказываний со стороны заявителя сотрудник, согласно инструкции, должен сразу прервать разговор.