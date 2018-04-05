Для кого и сколько стоит: самые популярные вопросы о «Московском долголетии»

В столице запустили проект «Московское долголетие», с помощью которого пенсионеры смогут присоединиться к разным спортивным, образовательным и развивающим курсам. Программа поможет укреплять здоровье, получать новые знания, развиваться творчески и, конечно, наслаждаться общением с единомышленниками. Мы решили ответить на самые популярные вопросы о проекте.

Для кого? Участвовать в программе могут и мужчины (старше 60 лет), и женщины (старше 55 лет), которые: А) достигли пенсионного возраста; Б) постоянно зарегистрированы в Москве ; В) не имеют медицинских противопоказаний (речь идет в основном о спортивных секциях).

Сколько стоит? Все занятия проводятся абсолютно бесплатно!

Какие курсы будут входить в программу? Перед «студентами» встанет непростой выбор, ведь предусмотренных активностей и площадок для них очень много (кстати, все преподаватели и специалисты, которые хотят принять участие в проекте, проходят строгий отбор).

Тем, кто подаст заявку на участие, доступны компьютерные курсы, занятия спортом, танцы, творческие студии и многое другое, причем недалеко от дома.

— Скандинавская ходьба (ходьба с палками), гимнастика, йога, Zumba и другие спортивные программы — занятия подберут для вас в зависимости от ваших предпочтений и физической подготовки.

Скандинавскую ходьбу можно будет опробовать на разных площадках Москвы, включая парки Кузьминки и «Сокольники». Zumba будет проходить, в том числе, и в ТиНАО, например, в ЦСО «Троицкий», филиал «Новофедоровское». А одна из площадок для йоги расположилась в Студии танцев на Беломорской, 36.

— Поклонники интеллектуальных игр смогут развить свое мастерство в игре в шахматы или шашки с 12 апреля во многих парках Москвы, включая «Сокольники», Коломенское и Парк Горького.

— Для пенсионеров разработали также специальный курс, посвященный здоровому образу жизни и правильному питанию — «Здорово жить». Там участники смогут найти ответы на многие вопросы о сбалансированной и полезной еде, а также о поддержании здоровья. Консультировать будут диетологи, профильные врачи и другие специалисты. Первую группу уже запустили в Тимирязевском районе, а проходят занятия в медицинском колледже №1 по адресу Чуксин тупик, 6 — Пенсионеров ждет и большое разнообразие творческих занятий: разные направления танца (например, бальные уже можно посетить в в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» на Тимирязевской улице, 10/12), рукоделие, включая вязание, декупаж и вышивание, пение (причем как хоровое, так и вокал) и рисование, которое ведут профессиональные художники на базе образовательных учреждений, в том числе в многопрофильной школе № 1577 и в Детской школе искусств имени С. И. Мамонтова.

— Благодаря изучению английского участники натренируют память и даже смогут завести новые знакомства за рубежом. Занятия проходят на базе московских школ и библиотек, в том числе в библиотеке имени Н. А. Добролюбова и школе № 1234.

— Одни из самых практически полезных — курсы компьютерной грамотности, где пенсионеры освоят ПК, мобильные приложения и интернет для поиска информации, оплаты счетов, пользования электронными услугами и онлайн-общения с родными. Обучение проходит на базе образовательных учреждений столицы, в частности в Технологическом колледже № 24.

Окончательный перечень занятий, которые войдут в программу, определят по результатам пилотного проекта в зависимости от востребованности каждого из направлений и от пожеланий участников.

Занятия по большинству направлений не будут иметь противопоказаний и требовать предварительной подготовки. Основная часть рассчитана на длительный срок и регулярное посещение (один или два раза в неделю, на выбор участника).

Как записаться? Запись на программы проекта открылась 1 марта, и за месяц уже записались более 68 тысяч человек. Сделать это можно в любом центре социального обслуживания столицы (ТЦСО). Узнать местоположение ближайшего к вам центра, а также задать дополнительные вопросы вы можете по телефону горячей линии: +7 (495) 221-02-82 ежедневно с 8:00 до 20:00.