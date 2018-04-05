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Более 100 вологодских социальных проектов претендуют на получение президентских грантов
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Более 100 вологодских социальных проектов претендуют на получение президентских грантов 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Всего некоммерческие организации России направили 8357 заявок на соискание первого конкурса президентских грантов этого года. Как отмечают организаторы, изначально проектов-участников было намного больше, но не все из них прошли проверку. Каждая «идея» должна соответствовать требованиям положения о конкурсе.
Представители нашей области разработали программы по 11 направлениям. На получение президентских грантов претендуют 109 вологодских проектов.
«Самое популярное направление — охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни. На него заявлено 18 проектов. Это инициативы, связанные с профилактикой различных зависимостей, развитием спортивных направлений, популяризацией здорового образа жизни. 17 проектов, подготовленных вологодскими НКО, предусматривают социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан», — рассказал заместитель Губернатора — начальник Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области Евгений Богомазов.
Также популярными стали проекты, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, развитие науки, образования, просвещения. В каждой из этих номинаций вологжане представили по 14 предложений.
Кто из соискателей получит президентские гранты, станет известно до 1 июня.
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