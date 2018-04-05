Более 100 вологодских социальных проектов претендуют на получение президентских грантов

Всего некоммерческие организации России направили 8357 заявок на соискание первого конкурса президентских грантов этого года. Как отмечают организаторы, изначально проектов-участников было намного больше, но не все из них прошли проверку. Каждая «идея» должна соответствовать требованиям положения о конкурсе.

Представители нашей области разработали программы по 11 направлениям. На получение президентских грантов претендуют 109 вологодских проектов.

«Самое популярное направление — охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни. На него заявлено 18 проектов. Это инициативы, связанные с профилактикой различных зависимостей, развитием спортивных направлений, популяризацией здорового образа жизни. 17 проектов, подготовленных вологодскими НКО, предусматривают социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан», — рассказал заместитель Губернатора — начальник Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области Евгений Богомазов.

Также популярными стали проекты, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, развитие науки, образования, просвещения. В каждой из этих номинаций вологжане представили по 14 предложений.

Кто из соискателей получит президентские гранты, станет известно до 1 июня.