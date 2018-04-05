Работодателей могут обязать следить за иностранцами в РФ

ГД приняла в первом чтении законопроект, предписывающий работодателям следить за сроками пребывания иностранцев в РФ

Законопроект, разработанный по поручению Совета безопасности, предлагает обязать приглашающую сторону следить за тем, как иностранец соблюдает сроки пребывания в РФ и придерживается целей своего визита. За несоблюдение этого обязательства планируется штрафовать.

Как пишет « Парламентская газета », речь идёт в первую очередь о работодателях, которые нанимают мигрантов.

«Имеют место многочисленные нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства заявленных сроков пребывания, счёт идёт на десятки тысяч фактов. И всё это происходит при попустительстве приглашающей стороны», — заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов

По его словам, работодатели обычно не обращают внимание на то, нарушают ли правила въезда в страну их работники.

Член думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам развития общественных и религиозных объединений Рамзил Ишсарин, в свою очередь, заявил, что этот законопроект поможет снизить число нарушений законодательства РФ иностранными гражданами.