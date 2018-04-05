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В России может появиться единый реестр госимущества
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В России может появиться единый реестр госимущества 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России должен быть сформирован единый реестр государственного и муниципального имущества. С таким предложением выступил Президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Госсовета, сообщает ТАСС.
В период проведения этой работы следует активизировать выявление неучтённых или неэффективно используемой недвижимости и земельных участков, отметил глава государства.
Ранее, касаясь вопроса о повышении эффективности управления госимуществом, он также предложил сделать эту тему одним из предметов обсуждения на одном из ближайших заседаний Госсовета.
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