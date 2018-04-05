Президент РФ призвал бороться с протекционизмом в регионах

Президент России Владимир Путин призвал бороться с региональным протекционизмом, субъекты РФ не должны создавать особые условия для местных производителей.

Заседание Государственного совета РФ под руководством Путина проходит в Большом Кремлевском дворце в четверг. Оно посвящено приоритетным направлениям деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России.

«Еще одна важная проблема — тенденция к развитию регионального протекционизма. Мотивы понятны — регионы стремятся создать комфортные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок. Хочу, чтобы вы меня услышали: Местные производители — это значит российские, а не какой-то квасной. Это чрезвычайно важно. Мы наблюдаем такое даже у регионов, которые находятся в передовиках», — сказал Путин.

Он отметил, что нужно использовать региональные преференции для поддержки бизнеса, но нельзя создавать дискриминационные ограничения для компаний из других регионов. Это может приводить к снижению качества товаров.

«Все наши шаги должны поощрять эффективность, выпуск современных, конкурентных товаров и услуг. Надо в целом смотреть на состояние рынков. Надо искать и находить баланс. Обеспечивать справедливую конкуренцию», — заключил Путин.