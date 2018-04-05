Коров предложили успокаивать Кораном

В малайзийском штате Келантан власти предложили устраивать публичные чтения Корана для коров. Об этом сообщает Channel News Asia в четверг, 5 апреля.

«Мы уверены, что чтение Корана успокаивает ум людей, значит, это должно успокоить и ум животных, чтобы качество их мяса было лучше», — пояснил член местного правительства Че Абдулла Мат Нави (Che Abdullah Mat Nawi). Он отметил, что предложение — лишь рекомендация фермерам, а не официальное предписание, пишет издание.

Законодательная власть в Келантане принадлежит Всемалайзийской исламской партии, которая ранее пыталась ввести в регионе законы, основанные на исламском праве. В частности, ее члены предлагали отрубать конечности за воровство и забивать камнями обвиненных в супружеской измене.

Как сообщает Channel News Asia, в 2015 году законодательное собрание штата разрешило применение шариата, но федеральный закон использование исламское право не признает. В стране действует светское законодательство, однако вопросы, связанные с расторжением брака и наследованием, мусульмане, которые составляют 60 процентов населения, решают в шариатских судах, и светские суды не имеют права пересмотра их решений

В исламской традиции животным уделяется особое внимание. Именами некоторых из них названы некоторые суры, например, «Корова» (аль-Бакара), «Скот» (аль-Ан’ам), «Слон» (аль-Филь). В Коране также говорится:« все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами».