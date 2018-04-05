Президентский грант заставил сесть за парты аборигенов и иммигрантов цифрового мира

Муравленко многодетные семьи учатся быть на «ты» с аватаром, аськой, вики, глюками и дровами.

За девять недель каждая из групп прослушает мини-лекции и семинары, освоит уроки безопасности в соцсетях и портал госуслуг ради того, чтобы постигнуть основы цифровой компетентности и оседлать непокорный интернет.

Проект городской общественной организации «Семья Муравленко» получил президентский грант в размере 500 тыс. рублей. Уроки пользуются популярностью, занятия с новыми группами расписаны на много месяцев вперед. Кроме того, проект давно вышел за рамки образовательного и превратился в клуб общения родителей со своими детьми. Клавиатура стала инструментом, объединившим поколение Z и иммигрантов цифрового мира.

«Мы хотим научить правильно и главное с пользой для себя пользоваться достижениями человечества. Ведь если освоить эту премудрость, не нужно будет стоять в очередях, чтобы записаться на прием к врачу или мучиться от невозможности освоить «Сетевой город». Наконец, люди перестанут пугаться выражения «загрузи аватарку». Думаю, наш проект очень важен и интересен, ведь у многодетных родителей так много обязанностей и совсем нет времени на себя», — рассказала автор проекта и руководитель организации Файруза Мустафина.

В программе обучающего курса — правила сетевого этикета в соцсетях и чатах, возможность получения дистанционного образования от лучших российских и зарубежных преподавателей, основы электронной финансовой безопасности и электронные платежи.