Свыше 4 тысяч человек проголосовали в первые дни выборов критериев оценки УК ‐ Хромушин

Более 4 тысяч зарегистрированных пользователей портала «Добродел» отдали свои голоса за критерии оценки управляющих компаний (УК). Об этом сообщили в Министерстве жилищно‐коммунального хозяйства.

Хотя голосование началось всего несколько дней назад, мы видим заинтересованность жителей в этом процессе, которые показывают высокую динамику роста числа проголосовавших. По нашим данным уже проголосовало более 4 тыс. зарегистрированных пользователей портала «Добродел»

— Евгений Хромушин, министр

жилищно-коммунального

хозяйства Московской области.

Напомним, что в Подмосковье проходит

интернет-голосование

жителей за критерии оценки управляющих компаний. Оно организовано Министерством

жилищно-коммунального

хозяйства Московской области и происходит путем тайных выборов зарегистрированных пользователей «Добродела». По результатам сформируется актуальный рейтинг областных УК. Отдать свои голоса жители региона могут со 2 по 15 апреля включительно.

Методика оценки управляющих компаний разработана совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов разработана, она новая, и теперь у нас появится классификация управляющих компаний по аналогии с оценкой гостиниц по системе «звезд»: от одной до четырех

— Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил министру ЖКХ Подмосковья создать рейтинг управляющих компаний. Жителям региона предложены такие критерии оценки УК, как качество взаимодействия с советами многоквартирных домов (МКД), качество содержания подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины УК по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, организация работы диспетчерского обслуживания населения через единые диспетчерские службы (ЕДС) муниципальных образований, выполнение ремонта подъездов и обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг и другие.

В Министерстве ЖКХ уточнили, что на сегодняшний день лидируют такие критерии, как содержание дворовых территорий (87% проголосовавших), содержание подъездов (85%) и организация диспетчерского обслуживания через единые диспетчерские службы (62%).