Ещё
Свыше 4 тысяч человек проголосовали в первые дни выборов критериев оценки УК ‐ Хромушин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 4 тысяч человек проголосовали в первые дни выборов критериев оценки УК ‐ Хромушин 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Более 4 тысяч зарегистрированных пользователей портала «Добродел» отдали свои голоса за критерии оценки управляющих компаний (УК). Об этом сообщили в Министерстве жилищно‐коммунального хозяйства.
Хотя голосование началось всего несколько дней назад, мы видим заинтересованность жителей в этом процессе, которые показывают высокую динамику роста числа проголосовавших. По нашим данным уже проголосовало более 4 тыс. зарегистрированных пользователей портала «Добродел»
— Евгений Хромушин, министр
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области.
Напомним, что в Подмосковье проходит
интернет-голосование
жителей за критерии оценки управляющих компаний. Оно организовано Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области и происходит путем тайных выборов зарегистрированных пользователей «Добродела». По результатам сформируется актуальный рейтинг областных УК. Отдать свои голоса жители региона могут со 2 по 15 апреля включительно.
Методика оценки управляющих компаний разработана совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов разработана, она новая, и теперь у нас появится классификация управляющих компаний по аналогии с оценкой гостиниц по системе «звезд»: от одной до четырех
— Евгений Хромушин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил министру ЖКХ Подмосковья создать рейтинг управляющих компаний. Жителям региона предложены такие критерии оценки УК, как качество взаимодействия с советами многоквартирных домов (МКД), качество содержания подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины УК по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, организация работы диспетчерского обслуживания населения через единые диспетчерские службы (ЕДС) муниципальных образований, выполнение ремонта подъездов и обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг и другие.
В Министерстве ЖКХ уточнили, что на сегодняшний день лидируют такие критерии, как содержание дворовых территорий (87% проголосовавших), содержание подъездов (85%) и организация диспетчерского обслуживания через единые диспетчерские службы (62%).
360tv.ru: последние новости
"Почта России" станет непубличным акционерным обществом Притон с секс‐рабынями из Нигерии обнаружили на западе Москвы Будущих волонтеров на ЧМ‐2018 проверят на причастность к экстремизму и терроризму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге111
«Крым захватим танками»342
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством118
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение