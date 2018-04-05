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Что выкладывают девушки в соцсети: честь и совесть нашего поколения
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Что выкладывают девушки в соцсети: честь и совесть нашего поколения 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Чтобы получить заветную фотографию вожделенной красотки, раньше приходилось постараться. Сегодня же девушки и сами рады демонстрировать себя всему миру: практически любую скромницу при должном старании удается найти в социальных сетях — и снимки ее будут ну очень далеки от того, что люди зовут приличными. Смотрите сами, на что готовы девушки ради недолговечной интернет-славы.
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Да что вас, девушки, ноги всех не держат. Лучше бы уборкой занялась!
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