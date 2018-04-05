Что выкладывают девушки в соцсети: честь и совесть нашего поколения

Чтобы получить заветную фотографию вожделенной красотки, раньше приходилось постараться. Сегодня же девушки и сами рады демонстрировать себя всему миру: практически любую скромницу при должном старании удается найти в социальных сетях — и снимки ее будут ну очень далеки от того, что люди зовут приличными. Смотрите сами, на что готовы девушки ради недолговечной интернет-славы.

Сестра Волочковой идет по стопам балерины. Точнее, ползет

Богиня ковра

Да что вас, девушки, ноги всех не держат. Лучше бы уборкой занялась!

А это старшая сестра Волочковой. Скоро до потолка доползет

Грациозная лань непринужденно падает с дивана

А вот и достойная ученица. Ну и что, что пол грязный — зато красиво как Она Русская! Какой восторг!

Картина называется «На донышке». Псс парень, а восемь лет не хочешь?