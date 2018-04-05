В Индонезии 28 человек умерли от отравления поддельным алкоголем

По меньшей мере 28 жителей столицы Индонезии Джакарты стали жертвами отравления поддельным алкоголем. Спустя некоторое время после потребления самодельного ликера люди почувствовали себя плохо, а затем умерли в течение одного-двух дней, сообщает газета New Straits Times.

По данным правоохранительных органов, владелец придорожного бара, приготовивший напиток, задержан и дает признательные показания. «Продавец хотел подзаработать на нелегальном алкоголе. Он думал, что все обойдется. К сожалению, погибли люди», — констатировал шеф полиции Индра Джафар.

Это уже не первый случай массового отравления алкоголем в Индонезии. В 2016 году в провинции Центральная Ява от контрафактного алкоголя скончались 36 граждан. Оба продавца паленого самогона были задержаны и понесли заслуженное наказание.

Индонезия является крупнейшей в мире мусульманской страной с населением в 220 миллионов человек. Алкоголь стоит дорого и разрешен в продаже в крупных городах. Население сельских районов не располагает средствами для приобретения лицензированных спиртных напитков, именно там зачастую и происходят отравление самодельными образцами. По официальным данным, ежегодно поддельный алкоголь уносит жизни пятнадцати тысяч индонезийцев.