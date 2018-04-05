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В Индонезии 28 человек умерли от отравления поддельным алкоголем
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В Индонезии 28 человек умерли от отравления поддельным алкоголем 

Российская Газета 2 часа назад
По меньшей мере 28 жителей столицы Индонезии Джакарты стали жертвами отравления поддельным алкоголем. Спустя некоторое время после потребления самодельного ликера люди почувствовали себя плохо, а затем умерли в течение одного-двух дней, сообщает газета New Straits Times.
По данным правоохранительных органов, владелец придорожного бара, приготовивший напиток, задержан и дает признательные показания. «Продавец хотел подзаработать на нелегальном алкоголе. Он думал, что все обойдется. К сожалению, погибли люди», — констатировал шеф полиции Индра Джафар.
Это уже не первый случай массового отравления алкоголем в Индонезии. В 2016 году в провинции Центральная Ява от контрафактного алкоголя скончались 36 граждан. Оба продавца паленого самогона были задержаны и понесли заслуженное наказание.
Индонезия является крупнейшей в мире мусульманской страной с населением в 220 миллионов человек. Алкоголь стоит дорого и разрешен в продаже в крупных городах. Население сельских районов не располагает средствами для приобретения лицензированных спиртных напитков, именно там зачастую и происходят отравление самодельными образцами. По официальным данным, ежегодно поддельный алкоголь уносит жизни пятнадцати тысяч индонезийцев.
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