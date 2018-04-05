На Урале мужчина убил сожительницу, но этому не поверили

По данным следствия, 54-летний житель деревни Пантелейково Артинского городского округа обвиняется по статье «убийство» за. Днем 8 февраля 2018 года она много выпил и поругался со своей сожительницей, схватил охотничий самодельный нож и ударил женщину в грудь. От удара пострадавшая скончалась на месте.

О преступлении мужчина рассказал своей соседке, но та ему не поверила. Мужчина побрел в сторону Артей и на пути встретил сотрудников ГИБДД , которые стояли на посту. Обвиняемый подошел к правоохранителям и рассказал об убийстве. Полицейские позвонили в отделение, куда уже позвонила соседка убитой, рассказавшая о случившемся. Мужчину отвезли туда же.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.