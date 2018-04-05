Велокультурное Подмосковье: велосипедный туризм и новые дорожки

По развитию велосипедной инфраструктуры область старается не отставать от столицы: в регионе появляются «выделенки» и парковки для двухколесного транспорта, а также специальные туристические маршруты, рассчитанные на велосипедистов. Большую роль в этом играют местные велоактивисты, которые продвигают велокультуру в массы. Каковы перспективами развития велотранспорта в Московской области и что уже удалось сделать, узнал корреспондент РИАМО

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Вело-нормативы на душу населения

Нормативы по устройству велосипедных дорожек в Подмосковье появились еще в 2016 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева

Согласно нормам, на 15 тысяч человек населения в муниципальном образовании должна быть создана как минимум одна велодорожка, причем хотя бы один такой путь — в центральной части города. В крупных муниципальных образованиях веломаршруты должны пролегать и по рекреационным зонам, чтобы велосипедисты могли удвоить пользу от своих прогулок.

В областном Минтрансе тогда заявили, что теперь задача администраций — обеспечить жителей удобными веломаршрутами с учетом существующей дорожной сети, зон отдыха и мест притяжения населения.

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Первый «прокол»

Подмосковные власти в прошлом году пообещали обустроить в области более 80 километров велосипедных дорожек. Реализацию этого обещания увидели, в частности, жители Мытищ : там проложили специальный маршрут до ближайшей станции московского метро «Медведково». Местные велосипедисты уже успели оценить этот маршрут и надеются, что подобных велодорожек в Подмосковье станет гораздо больше.

Как отметил руководитель клуба «Крути педали, Королев» Сергей Краснов , появился «прокол» между столицей и Мытищами, что на языке велосипедистов означает асфальтированный велосипедный маршрут, связывающий два города или района, на котором установлены соответствующие дорожные знаки, нанесена информационная разметка, и по всей протяженности имеются велопарковки и места для отдыха.

О том, насколько востребованы веломаршруты у жителей Московского региона, можно судить по московскому зимнему велопараду, в котором ежегодно принимают активное участие велосипедисты из Подмосковья. Участники не хотят отказываться от поездок на двухколесном транспорте даже зимой.

В столице сеть велодорожек за последние 8 лет приросла почти на 100 километров. Как заявил в конце марта заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов , на улично-дорожной сети Москвы с 2010 года появилось порядка 90 километров велодорожек, и еще 140 километров — в столичных парках.

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Туризм на велосипеде

В Московской области за последние 2-3 года количество туристических веломаршрутов выросло в 2,5 раза. Так, официальная карта рекомендуемых для путешествий на велосипеде туристических маршрутов Подмосковья сейчас включает 39 путей. Для сравнения, еще в 2015 году предлагалось всего 15 вариантов.

При этом для некоторых из указанных маршрутов велосипед является одним из возможных способов передвижения, другие же «заточены» специально под велоспорт.

Например, авторы маршрута « Дмитров на все времена» протяженностью 14 километров, предлагают туристам собраться группой до 10 человек и проехать на велосипедах по самым интересным местам города: от памятника князьям Борису и Глебу до Борисоглебского монастыря.

А опытные велосипедисты могут попробовать свои силы на непростом маршруте « Егорьевск — ворота в Мещеру», который составляет от 20 до 40 километров и охватывает много местных достопримечательностей.

Любители природы и истории также не остались в стороне: 28-километровый маршрут «Красноармейск: по берегам Талицы», проходящий от станции Красноармейская до села Царево , включает в себя не только красивейшие виды и старинные архитектурные памятники, но и ценный археологический объект — Чекмовские курганы.

Одновременно кататься и осматривать достопримечательности велосипедистам предлагается также в Сергиеве Посаде, Чехове , Дубне, Зарайске , Талдоме, Коломне Можайске , Клину, Рузе, Серпухове и ряде других населенных пунктов Подмосковья.

Доступность городской среды для велосипедистов — один из факторов, который должен сделать города Московской области более привлекательными не только для российских, но и для зарубежных туристов.

Например, администрация подмосковного Клина в преддверии ЧМ по футболу 2018 запустила крупный проект по созданию маршрута для велосипедистов и пешеходов, который проложили от городского вокзала до музея-заповедника Петра Чайковского . Как отметил министр физической культуры и спорта Роман Терюшков , это один из самых насыщенных веломаршрутов в Московской области

Обустройство дорожки, начавшееся еще летом прошлого года, завершилось в декабре, а откроется она уже весной этого года. Длина маршрута составила 4,4 километра, на протяжении всего пути предусмотрены велопарковки и зоны отдыха, а также навигация для туристов на трех языках — русском, английском и китайском.

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Велокультуру — в массы

Как рассказал участник движения «ВелоПосад» из подмосковного Сергиева Посада Глеб Панкеев, за последнее время в разных частях города построили порядка 2,5 километров велодорожек, а в перспективе нескольких лет они должны объединиться в одну сеть.

По его словам, в парках дорожек для велосипедистов пока нет, зато они появились на пешеходных зонах вдоль Келарского пруда, на улицах в центре города и по дороге от вокзала к Лавре. Они помогают разделить трафик пешеходов и велосипедистов, и это хорошо, отмечает он.

Как заядлый велосипедист, Глеб надеется, что среди горожан стоит пропагандировать велоспорт: открывать станции техобслуживания, прокаты, велокафе, размещать билборды с правилами езды, полезной информацией и маршрутами. По его мнению, это должно привлечь еще больше людей к этому полезному и здоровому увлечению.

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Велодорожки для жизни

Участница жуковского велодвижения Ирина Алешина отмечает, что в городе в последнее время значительно увеличилось количество велопарковок у магазинов, а вот велодорожек в черте города не хватает, приходится использовать автодороги и тротуары. По ее мнению, в первую очередь, специально оборудованные и размеченные маршруты нужны обычным любителям велопрогулок, а не профи.

Велодорожки нужны, чтобы горожане начали вести здоровый образ жизни, пересаживались на велосипеды вместо автомобилей, чтобы им было удобно ездить по городу, добавила собеседница агентства.

В свою очередь, руководитель велодвижения города Жуковский Александр Каменев отметил, что с 2013 года активистам удалось добиться хороших результатов в адаптации городской среды не только для спортсменов, но и для маломобильных групп граждан.

По его словам, в центре города есть несколько велодорожек длиной 2,5 километра, но они не имеют глобального значения для города с протяженностью дорог в 60 километров.

Сейчас велосипедистам приходиться ездить по тротуарам, и эти тротуары нужно сделать доступными — чтобы на них не было высокого бордюра. Это важно не только для велосипедистов, но и для маломобильных людей, и для матерей с колясками, объясняет Каменев. И за последние 5 лет в этом плане в Жуковском ситуация заметно улучшилась.

Востребованность велопарковок отмечают и велосипедисты из Орехово-Зуева . По словам местного жителя и увлеченного велосипедиста Владимира, специальные конструкции для велосипедистов возле крупных ТЦ практически никогда не пустуют.

Пока часть проектов развития велосипедной инфраструктуры ждет своей реализации, жители Подмосковья с интересом реагируют на новые возможность вытащить из дома свой велик и проехать на нем хотя бы часть привычного ежедневного маршрута.