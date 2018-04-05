Велокультурное Подмосковье: велосипедный туризм и новые дорожки 

По развитию велосипедной инфраструктуры область старается не отставать от столицы: в регионе появляются «выделенки» и парковки для двухколесного транспорта, а также специальные туристические маршруты, рассчитанные на велосипедистов. Большую роль в этом играют местные велоактивисты, которые продвигают велокультуру в массы. Каковы перспективами развития велотранспорта в Московской области и что уже удалось сделать, узнал корреспондент РИАМО.
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Вело-нормативы на душу населения
Нормативы по устройству велосипедных дорожек в Подмосковье появились еще в 2016 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Согласно нормам, на 15 тысяч человек населения в муниципальном образовании должна быть создана как минимум одна велодорожка, причем хотя бы один такой путь — в центральной части города. В крупных муниципальных образованиях веломаршруты должны пролегать и по рекреационным зонам, чтобы велосипедисты могли удвоить пользу от своих прогулок.
В областном Минтрансе тогда заявили, что теперь задача администраций — обеспечить жителей удобными веломаршрутами с учетом существующей дорожной сети, зон отдыха и мест притяжения населения.
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Первый «прокол»
Подмосковные власти в прошлом году пообещали обустроить в области более 80 километров велосипедных дорожек. Реализацию этого обещания увидели, в частности, жители Мытищ: там проложили специальный маршрут до ближайшей станции московского метро «Медведково». Местные велосипедисты уже успели оценить этот маршрут и надеются, что подобных велодорожек в Подмосковье станет гораздо больше.
Как отметил руководитель клуба «Крути педали, Королев» Сергей Краснов, появился «прокол» между столицей и Мытищами, что на языке велосипедистов означает асфальтированный велосипедный маршрут, связывающий два города или района, на котором установлены соответствующие дорожные знаки, нанесена информационная разметка, и по всей протяженности имеются велопарковки и места для отдыха.
О том, насколько востребованы веломаршруты у жителей Московского региона, можно судить по московскому зимнему велопараду, в котором ежегодно принимают активное участие велосипедисты из Подмосковья. Участники не хотят отказываться от поездок на двухколесном транспорте даже зимой.
В столице сеть велодорожек за последние 8 лет приросла почти на 100 километров. Как заявил в конце марта заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов, на улично-дорожной сети Москвы с 2010 года появилось порядка 90 километров велодорожек, и еще 140 километров — в столичных парках.
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Туризм на велосипеде
В Московской области за последние 2-3 года количество туристических веломаршрутов выросло в 2,5 раза. Так, официальная карта рекомендуемых для путешествий на велосипеде туристических маршрутов Подмосковья сейчас включает 39 путей. Для сравнения, еще в 2015 году предлагалось всего 15 вариантов.
При этом для некоторых из указанных маршрутов велосипед является одним из возможных способов передвижения, другие же «заточены» специально под велоспорт.
Например, авторы маршрута «Дмитров на все времена» протяженностью 14 километров, предлагают туристам собраться группой до 10 человек и проехать на велосипедах по самым интересным местам города: от памятника князьям Борису и Глебу до Борисоглебского монастыря.
А опытные велосипедисты могут попробовать свои силы на непростом маршруте «Егорьевск — ворота в Мещеру», который составляет от 20 до 40 километров и охватывает много местных достопримечательностей.
Любители природы и истории также не остались в стороне: 28-километровый маршрут «Красноармейск: по берегам Талицы», проходящий от станции Красноармейская до села Царево, включает в себя не только красивейшие виды и старинные архитектурные памятники, но и ценный археологический объект — Чекмовские курганы.
Одновременно кататься и осматривать достопримечательности велосипедистам предлагается также в Сергиеве Посаде, Чехове, Дубне, Зарайске, Талдоме, Коломне, Можайске, Клину, Рузе, Серпухове и ряде других населенных пунктов Подмосковья.
Доступность городской среды для велосипедистов — один из факторов, который должен сделать города Московской области более привлекательными не только для российских, но и для зарубежных туристов.
Например, администрация подмосковного Клина в преддверии ЧМ по футболу 2018 запустила крупный проект по созданию маршрута для велосипедистов и пешеходов, который проложили от городского вокзала до музея-заповедника Петра Чайковского. Как отметил министр физической культуры и спорта Роман Терюшков, это один из самых насыщенных веломаршрутов в Московской области
Обустройство дорожки, начавшееся еще летом прошлого года, завершилось в декабре, а откроется она уже весной этого года. Длина маршрута составила 4,4 километра, на протяжении всего пути предусмотрены велопарковки и зоны отдыха, а также навигация для туристов на трех языках — русском, английском и китайском.
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Велокультуру — в массы
Как рассказал участник движения «ВелоПосад» из подмосковного Сергиева Посада Глеб Панкеев, за последнее время в разных частях города построили порядка 2,5 километров велодорожек, а в перспективе нескольких лет они должны объединиться в одну сеть.
По его словам, в парках дорожек для велосипедистов пока нет, зато они появились на пешеходных зонах вдоль Келарского пруда, на улицах в центре города и по дороге от вокзала к Лавре. Они помогают разделить трафик пешеходов и велосипедистов, и это хорошо, отмечает он.
Как заядлый велосипедист, Глеб надеется, что среди горожан стоит пропагандировать велоспорт: открывать станции техобслуживания, прокаты, велокафе, размещать билборды с правилами езды, полезной информацией и маршрутами. По его мнению, это должно привлечь еще больше людей к этому полезному и здоровому увлечению.
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Велодорожки для жизни
Участница жуковского велодвижения Ирина Алешина отмечает, что в городе в последнее время значительно увеличилось количество велопарковок у магазинов, а вот велодорожек в черте города не хватает, приходится использовать автодороги и тротуары. По ее мнению, в первую очередь, специально оборудованные и размеченные маршруты нужны обычным любителям велопрогулок, а не профи.
Велодорожки нужны, чтобы горожане начали вести здоровый образ жизни, пересаживались на велосипеды вместо автомобилей, чтобы им было удобно ездить по городу, добавила собеседница агентства.
В свою очередь, руководитель велодвижения города Жуковский Александр Каменев отметил, что с 2013 года активистам удалось добиться хороших результатов в адаптации городской среды не только для спортсменов, но и для маломобильных групп граждан.
По его словам, в центре города есть несколько велодорожек длиной 2,5 километра, но они не имеют глобального значения для города с протяженностью дорог в 60 километров.
Сейчас велосипедистам приходиться ездить по тротуарам, и эти тротуары нужно сделать доступными — чтобы на них не было высокого бордюра. Это важно не только для велосипедистов, но и для маломобильных людей, и для матерей с колясками, объясняет Каменев. И за последние 5 лет в этом плане в Жуковском ситуация заметно улучшилась.
Востребованность велопарковок отмечают и велосипедисты из Орехово-Зуева. По словам местного жителя и увлеченного велосипедиста Владимира, специальные конструкции для велосипедистов возле крупных ТЦ практически никогда не пустуют.
Пока часть проектов развития велосипедной инфраструктуры ждет своей реализации, жители Подмосковья с интересом реагируют на новые возможность вытащить из дома свой велик и проехать на нем хотя бы часть привычного ежедневного маршрута.