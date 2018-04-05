Ещё
На Кубани сменились председатели районных судов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани сменились председатели районных судов 

Новая Кубань 2 часа назад
Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Назначения касаются двух муниципалитетов Краснодарского края.
Председателем Славянского районного суда назначена Тараненко Инна Сергеевна.
С 2011 года она была судьей Славянского городского суда. Согласно указа президента РФ срок её полномочий был не ограничен. Инна Сергеевна является федеральным судьей. Согласно задекларированным сведениям о доходах и имуществе, за 2016 год она заработала 1 524 442,29 рублей, недвижимого имущества на праве собственности на нее вообще не зарегистрировано, в пользовании находятся 3 жилых дома и земельных участка, воспитывает двух несовершеннолетних детей.
Интересно отметить, что бывший председатель Славянского районного суда зарабатывал практически столько же, сколько Тараненко в должности судьи городского суда.
Имеются сведения о доходах Щербакова Ярослава Владиславовича за 2015 год. Им были задекларированы 1 591 601,87 рублей прибыли, в собственности квартира площадью 65,3 кв.м. На правах пользования на себя и двух своих несовершеннолетних дочерей Щербаков декларировал ещё одну квартиру (244,6 кв.м), жилой дом и земельный участок.
Ни о старом, ни о новом председателе Славянского районного суда на сайте Судьироссии.рф никаких отзывов нет.
Также новый председатель назначен в Щербиновском районном суде. Им стал Отрошко Владимир Николаевич. До этого с 2008 года он был судьей Ейского городского суда. В сведениях о доходах и имуществе за 2016 год он задекларировал 1 571 946,51 рублей прибыли, жилой дом площадью 120 кв.м. и земельный участок (800 кв.м.). На правах собственности они принадлежат ему, его супруге и несовершеннолетнему ребенку. У судьи имелся автомобиль ВАЗ-2121. Его супруга заработала за 2016 год 305 884 рублей, при этом она ездила в отличии от супруга на иномарке — Toyota Camry.
Что касается нового места работы Отрошко, Щербиновского районного суда, то его предшественник, судя по доходам, живет гораздо лучше.
С 13.03.2017 года исполняющим образности председателя суд был Гардер Роман Николаевич. За 2016 год его прибыль составляла 1 493 876,13 рублей. На правах собственности на него, его супругу и несовершеннолетнего ребенка были оформлены 2 земельных участка, жилой дом и квартира. В пользовании их семьи находились ещё 5 квартир. На Гардера был оформлен BMW 3-Series.
На сайте Судьироссии.рф о работе бывшего исполняющего обязанности председателя Щербиновского районного суда имеются 2 отзыва:
— Человек который не компетентен во многих вопросах, как таких берут в судьи! Как судья, он полный ноль! Гонится за деньгами, не вникая в дела которые ведет! Пойдет за своим коллегой скоро! (Орфография и пунктуация автора сохранены, — прим «НК»)
— Хороший человек и хороший судья! (Орфография и пунктуация автора сохранены, — прим «НК»)
Об Отрошко комментариев никто не оставлял.
Новая Кубань: последние новости
Прекращены полномочия кубанской судьи после проверки ФСБ В Краснодаре вновь подорожает проезд в общественном транспорте Скотленд-Ярд раскрыл новые подробности «дела Скрипаля»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге115
«Крым захватим танками»351
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова128
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством119
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение