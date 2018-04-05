На Кубани сменились председатели районных судов

Председателем Славянского районного суда назначена Тараненко Инна Сергеевна.

С 2011 года она была судьей Славянского городского суда. Согласно указа президента РФ срок её полномочий был не ограничен. Инна Сергеевна является федеральным судьей. Согласно задекларированным сведениям о доходах и имуществе, за 2016 год она заработала 1 524 442,29 рублей, недвижимого имущества на праве собственности на нее вообще не зарегистрировано, в пользовании находятся 3 жилых дома и земельных участка, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Интересно отметить, что бывший председатель Славянского районного суда зарабатывал практически столько же, сколько Тараненко в должности судьи городского суда.

Имеются сведения о доходах Щербакова Ярослава Владиславовича за 2015 год. Им были задекларированы 1 591 601,87 рублей прибыли, в собственности квартира площадью 65,3 кв.м. На правах пользования на себя и двух своих несовершеннолетних дочерей Щербаков декларировал ещё одну квартиру (244,6 кв.м), жилой дом и земельный участок.

Ни о старом, ни о новом председателе Славянского районного суда на сайте Судьироссии.рф никаких отзывов нет.

Также новый председатель назначен в Щербиновском районном суде. Им стал Отрошко Владимир Николаевич. До этого с 2008 года он был судьей Ейского городского суда. В сведениях о доходах и имуществе за 2016 год он задекларировал 1 571 946,51 рублей прибыли, жилой дом площадью 120 кв.м. и земельный участок (800 кв.м.). На правах собственности они принадлежат ему, его супруге и несовершеннолетнему ребенку. У судьи имелся автомобиль ВАЗ-2121. Его супруга заработала за 2016 год 305 884 рублей, при этом она ездила в отличии от супруга на иномарке — Toyota Camry.

Что касается нового места работы Отрошко, Щербиновского районного суда, то его предшественник, судя по доходам, живет гораздо лучше.

С 13.03.2017 года исполняющим образности председателя суд был Гардер Роман Николаевич. За 2016 год его прибыль составляла 1 493 876,13 рублей. На правах собственности на него, его супругу и несовершеннолетнего ребенка были оформлены 2 земельных участка, жилой дом и квартира. В пользовании их семьи находились ещё 5 квартир. На Гардера был оформлен BMW 3-Series.

На сайте Судьироссии.рф о работе бывшего исполняющего обязанности председателя Щербиновского районного суда имеются 2 отзыва:

— Человек который не компетентен во многих вопросах, как таких берут в судьи! Как судья, он полный ноль! Гонится за деньгами, не вникая в дела которые ведет! Пойдет за своим коллегой скоро! (Орфография и пунктуация автора сохранены, — прим «НК»)

— Хороший человек и хороший судья! (Орфография и пунктуация автора сохранены, — прим «НК»)

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