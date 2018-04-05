На Кубани пасхальные службы пройдут в 500 храмах 

Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. На Кубани пасхальные богослужения пройдут более чем в 500 храмах. Ожидается, что на ночную службу придут более 400 тысяч жителей региона. В связи этим в крае будут усилены меры по охране общественного порядка. Безопасность граждан будут обеспечивать более пяти тысяч полицейских, а также порядка двух тысяч представителей правоохранительных общественных объединений и около одной тысячи казаков, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
В канун Светлого Христова Воскресения правоохранители вместе с кинологами обследуют места массового пребывания людей. Будут приняты дополнительные меры по охране зданий и особо важных объектов.
Напомним, сегодня Православная церковь отмечает Великий четверг — четвертый день Страстной седмицы, когда Иисус Христос во время Тайной Вечери установил таинство Евхаристии (Святого причастия).