Ещё
На Кубани пасхальные службы пройдут в 500 храмах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани пасхальные службы пройдут в 500 храмах 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. На Кубани пасхальные богослужения пройдут более чем в 500 храмах. Ожидается, что на ночную службу придут более 400 тысяч жителей региона. В связи этим в крае будут усилены меры по охране общественного порядка. Безопасность граждан будут обеспечивать более пяти тысяч полицейских, а также порядка двух тысяч представителей правоохранительных общественных объединений и около одной тысячи казаков, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
В канун Светлого Христова Воскресения правоохранители вместе с кинологами обследуют места массового пребывания людей. Будут приняты дополнительные меры по охране зданий и особо важных объектов.
Напомним, сегодня Православная церковь отмечает Великий четверг — четвертый день Страстной седмицы, когда Иисус Христос во время Тайной Вечери установил таинство Евхаристии (Святого причастия).
Новая Кубань: последние новости
На Кубани сменились председатели районных судов Прекращены полномочия кубанской судьи после проверки ФСБ В Геленджике 5-летний мальчик повис на карнизе 4-го этажа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге111
«Крым захватим танками»343
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством118
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение