На Кубани пасхальные службы пройдут в 500 храмах

Краснодар . 5 апр. — Новая Кубань. На Кубани пасхальные богослужения пройдут более чем в 500 храмах. Ожидается, что на ночную службу придут более 400 тысяч жителей региона. В связи этим в крае будут усилены меры по охране общественного порядка. Безопасность граждан будут обеспечивать более пяти тысяч полицейских, а также порядка двух тысяч представителей правоохранительных общественных объединений и около одной тысячи казаков, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

В канун Светлого Христова Воскресения правоохранители вместе с кинологами обследуют места массового пребывания людей. Будут приняты дополнительные меры по охране зданий и особо важных объектов.