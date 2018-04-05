Сделано за рубежом. Какие иностранные традиции мы переняли

Многие традиции, блюда, развлечения, к которыми мы уже привыкли, на самом деле появились относительно недавно — например, во времена СССР многие вещи, хорошо знакомые нам, стали бы настоящей диковинкой или чудачеством. И речь не только о технологических новинках.

Какие же приметы современной жизни, на самом деле пришли к нам с Запада, а то и Востока всего несколько десятков лет назад?

Букет невесты

Обычай бросать букет невесты появился лишь тогда, когда в нашей стране стали массово смотреть американские мелодрамы. Те, кто бывал на советских свадьбах, подтвердят, что тогда невеста букет не бросала.

Если брать совсем старые времена, то на русских свадьба невеста передавала подругам не букет, а венок, но этого обычая держались лишь в сёлах, а потом он и вовсе забылся. Что касается букета, то есть версия, что в Европе прежде подруги должны были оторвать кусочек от платья невесты, чтобы выйти замуж. Но так как многие невесты были этим, вероятно, недовольны, обычай изменился — теперь надо просто поймать букет.

День святого Валентина

По поводу этого праздника до сих пор кипят споры — противников у него не меньше, чем противников. И в его западном происхождении никто не сомневается. Опять же прижился этот праздник у нас во многом благодаря зарубежному кинематографу.

Сейчас пытаются в противовес 14 февраля популяризовать День святых Петра и Февронии, который назвали Всероссийским днём семьи, любви и верности, но пока он не может соперничать по популярности с Днём святого Валентина — возможно, потому, что мало в каком фильме упоминается о нашем празднике, и у него нет чётких атрибутов.

Шаурма и шаверма

Это нехитрое блюдо, представляющее собой лепешку, наполнённую мясом и овощами, распространено во многих странах Ближнего Востока и Средиземноморья под разными названиями. В России наиболее распространено название «шаурма», которое, как считается, привезли наши туристы из Турции . В некоторых регионах прижился (тоже, видимо, стараниями туристов) египетский вариант «шаверма» — его используют, например, в Пермском крае и в Санкт-Петербурге

Сейчас это повсеместно распространённый вариант уличной еды, но в СССР его восприняли бы как экзотику.

Пейнтбол и лазертаг

При игре в «Зарницу» использовали лишь элементы спорта, погони, а выстрелы заменяли касанием противника и другие способы.

Игры вроде пейнтбола или лазертаги пионеры, игравшие в «Зарницу», восприняли бы, наверное, с восторгом, так как они куда больше приближены к реальным боевым действиям — особенно пейнтбол, ведь шарики с краской, выстреливающие из пневматического ружья, наносят довольно чувствительные удары. В России правила пеёнтбола введены лишь в 1996 году.

Лазертаг — более щадящий вариант, так как выстрелы тут имитируют лазерные лучи. Интересно, что лазертаг разработали в США для подготовки подразделений вооруженных сил ещё в 60-х годах прошлого века, а в СССР эту технологию позаимствовали в 1973 году опять же для подготовки солдат, но призывники с ней сталкивались редко, а о коммерческом широком использовании не было и речи до 90-х годов.

Хэллоуин

Ещё один праздник, который пришёл к нам с Запада и часто подвергается критике как совершенно чуждый, что, однако, не мешает каждый год в конце октября наряжаться в странные костюмы. В отличие от Дня святого Валентина отечественный аналог Хэллоуину так и не придумали — с натяжкой можно вспомнить разве что Масленицу или Святки, когда тоже принято наряжаться чудищами. В советское время маскарады, конечно, были, но мало кто изображал страшилищ или героев фильмов ужасов, так как сверхъестественное было не в почёте.

Фэн-Шуй Китайская древняя практика организации жилого или любого другого пространства до сих пор для нас экзотика, но, по крайней мере, удивления не вызывает, а само слово «фэн-шуй» слышали практически все.

В СССР положения фэн-шуй сразу бы отнесли к лже-науке или просто странным восточным обычаям, не говоря уже о том, чтобы применять эти принципы в строительстве. Хотя в коммунистическом Китае принципы фэн-шуй учитывают даже при строительстве государственных объектов.

Гороскопы — западные и восточные

Про гороскопы в СССР знали, но всегда приводили как пример мракобесия и суеверия. В отличие от нашего времени, мало кто знал, кто он — Водолей, весы, Козерог, Заяц, Тигр или Бык?

Сейчас же практически все знают свои знаки по западному и восточному гороскопам, а прогнозы регулярно появляются в газетах и журналах, на сайтах и телевидении.

Тренинги личностного роста

Тренинги личностного роста превратились в настоящую индустрию, где вращаются большие деньги, и велик риск нарваться на мошенников. Такие мероприятия вряд ли могли быть понятными советскому человеку. Хотя некоторые элементы таких мероприятий были знакомы — например, в виде распечаток различных методичек. Вспомните фильм «Самая обаятельная и привлекательная» — подруга главной героини явно пользовалась наработками зарубежных авторов личностных тренингов.

Психоаналитики

Ещё один пример влияния зарубежного кинематографа. Пусть такие специалисты за пределами Москвы не очень распространены, но любой, кто зайдет в кабинет к психоаналитику, ожидает увидеть там диван (для себя) и кресло (для специалиста).

Корм для животных

Сегодня в любом супермаркете есть полки с едой для животных — этой и сухой корм, и консервы. Между тем в советское время о том, что на Западе выпускают корм для животных, говорили с изумлением — это казалось каким-то сумасбродством и расточительством. Собак, кошек, рыбок и птиц в СССР кормили, чем придётся — чаще это были просто остатки обычного обеда или ужина. Многие и сейчас так кормят своих домашних питомцев.