Бой окраин: «Кошелев» против Южного города

Всего за несколько лет Самара приросла мощными микрорайонами на окраинах, которые существенно изменили не только карту города, но и само отношение к отдаленным от центра территориям. Где лучше жить — в «кошельке» или в «южке»? И чем они отличаются, эти два микрорайона, в прошлом называемых в народе «городскими гетто»? Обо всем — по порядку.

Яркие домики в «Кошелеве» создают его жителям настроение

Где эта улица, где этот дом?

«Кошелев — проект» располагается хотя и в отдаленном, но все же самарском районе — Красноглинском (исключение — последние по времени постройки очереди «Кошелев-парк»). То есть, поселившись там, человек автоматически становятся жителем областной столицы и получает городскую прописку, которая может потребоваться, к примеру, при трудоустройстве на работу.

Типичная улочка «кошелька»

В Самаре активно обсуждали выделения «Кошелев-проекта» в десятый городской район. Это позволило бы рассчитывать на появление в городском бюджете отдельной статьи расходов на содержание, благоустройство и инфраструктуру этой локации.

Южный город, несмотря на то, что находится всего в 900 метрах от южной границы Самары и воспринимается как часть мегаполиса, официально относится к Волжскому району Самарской области . Поэтому для тех, кому принципиально важно получить штамп в паспорте с пропиской в областном центре, этот вариант не подойдет. Тем не менее, свои плюсы в регистрации за пределами Самары найти тоже можно. К примеру, студентам из Волжского района легче будет добиться комнаты в вузовском общежитии. Да и цены на коммунальные услуги тарифицируются по сетке, установленной для сельских территорий.

Дома выше 9 этажей формируют пространство в Южном городе

Галина Магомедова, жительница Южного города: —Мы живем в кирпичном 9-этажном доме. Кругом соседи с малышами, но мы никакого шума не слышим. Еще я очень рада, что мои дети будут учиться в такой замечательной новой школе. Из минусов могу отметить плохое качество водопроводной воды. Не знаю, с чем это связано, но пить ее и готовить на ней невозможно. Ну и хотелось бы, чтобы маршрутов общественного транспорта ходило больше и не только в район Центрального автовокзала, но и в сторону проспекта Кирова, например.

Время в пробках

Дорога из «Кошелева» до центрального автовокзала на прямом маршрутном автобусе без пересадок вне часов пик займет, по данным интернет-навигаторов, около часа — 57 минут. Из Южного города в тот же период времени можно доехать до ЦАВ за 52 минуты. Почти вдвое сократить время в пути можно, добираясь на такси или личном автомобиле. По этому параметру у микрорайонов — ничья.

Многие «кошелевцы» передвигаются на личных автомобилях

Гораздо хуже дела обстоят ранним утром и вечером, при максимальной загруженности магистралей. Чтобы добраться до географического центра Самары, «южанам» и «кошелевцам» приходится проводить в пути времени в 1,5-2 раза больше. Однако, одним из аргументов жителей Южного города в пользу своего микрорайона становится то, что добраться до административной и исторической части города им гораздо ближе и проще. Да и подъездных путей до «Южки» больше: через улицу «Аврору» и Южный мост, через мост на Главной и 116 км и даже через Кировский мост. Очень ждут «южане» и завершения строительства Фрунзенского моста, который откроет еще одну транспортную артерию на пути к их микрорайону.

Фрунзенский мост пока «довели» до середины реки

А что с транспортом?

До «кошелька» можно доехать на автобусе № 67 и четырех маршрутках: № 96, 205, 268 и 295. Несколько тяжелее добираться тем, кто приобрел жилье в новой части застройки — за железнодорожным переездом. Доехать туда можно на двух маршрутках, которые следуют из Самары через территорию Петра-Дубравы, — № 123 и 480.

Боль всех жителей Крутый Ключей — вечно набитые автобусы 67 маршрута

Нехватка и перегруженность общественного транспорта, который следует до «Кошелева» — одна из главных жалоб жителей микрорайона.

До Южного города следует приблизительно такое же количество маршруток: № 109 (через мост на Главной), 109к (со 116 км), 141 и 401 (с ЦАВ). Однако, все они коммерческие. Еще один момент, в котором Южный город проигрывает «Кошелеву» с точки зрения транспортной доступности — отсутствие альтернативных видов транспорта. Многие жители «Кошелева» признаются, что нередко их очень выручает электричка, на которой, минуя пробки, можно быстро добраться с одной из городских платформ до станций Ягодная и Козелковская.

В «южку» маршрутки стали заезжать недавно

Планы по повышению транспортной доступности Южного города у компании-застройщика по истине футуристические. Так, доставлять людей до микрорайона в будущем планируется с помощью воздушного метро. По трассе протяженностью 9100 метров будет курсировать около пятидесяти фуникулерных кабинок.

Чем дышим?

И «Кошелев», и «Южный город» расположены в удалении от основной части города с его транспортными потоками. А значит можно рассчитывать на то, что концентрация вредных газов и выхлопов в микрорайонах должна быть существенно снижена. Однако, жителям Южного города дышать чистым воздухом не приходится. Причина — соседство сразу с двумя НПЗ — Самарским и Новокуйбышевским.

Несмотря на заводы, в Южном городе визуально больше воздуха

С качеством воздуха в «Кошелеве» дело обстоит лучше. Крупных производств поблизости нет. Правда, в селе Дубовый Умет функционирует пункт захоронения радиоактивных отходов.

В Крутых Ключах чувствуется скученность домов и машин

Вероника Шемякина, жительница «Кошелева»:—Живем в «Кошелеве» с мужем уже четыре года. Купили квартиру после свадьбы и очень довольны, что сразу смогли начать жить своей семьей, у родителей на шее не сидели. Я сама выросла не в центре, в Кировском районе. Поэтому не воспринимаю жизнь здесь как на отшибе. До родителей ехать недалеко. Мужу на работу — тоже. Я сама в декрете. С ребенком тут хорошо. Есть где погулять. У нас уже компания из мамочек и деток образовалась. Правда зелени не хватает, но, надеюсь, через пару лет деревья подрастут, будет лучше. Удобно, что ТРЦ «Мега» рядом. Качество квартир соответствует цене. Конечно, планировка, ремонт простенькие. Зато свое, отдельное жилье. И квартира двухкомнатная. Даже в Кировском районе за эти деньги мы могли бы позволить себе только маленькую однушку.

Контингент: декретницы и пенсионеры?

Если нет острой необходимости каждый день выбираться в основную часть города, жизнь что в «Кошелеве», что в Южном городе может показаться раем. За это микрорайоны особенно ценят мамочки в декрете и пенсионеры. В целом, вся минимально необходимая инфраструктура для жизни там уже появилась. В каждом микрорайоне уже заработали свои детские сады (три в «Кошелеве», два в Южном городе, третий — достраивается).

Огромный детский сад в «кошельке»

Типичная дневная картина в Южном городе: на улице — только мамочки с детьми

В сентябре 2016 года в «Кошелеве» открылась школа, рассчитанная почти на 2000 учеников.

И в том и в другом микрорайоне работают собственные поликлинические отделения. Правда, врачей и там, и там пока не хватает, чтобы попасть на прием к узким специалистам приходится записываться на месяцы вперед. Остро стоит вопрос и с получением скорой медицинской помощи. Люди жалуются, что ждать приезда неотложки приходится больше 3-5 часов. Городские власти уже пообещали решить эту проблему и открыть в «Кошелеве» к ЧМ-2018 собственную станцию скорой помощи.

В новой школе скоро не будет хватать мест

В плане благоустройства, более комфортным и продуманным в плане создания среды выглядит Южный город.

Вокруг больницы в Южном городе — много места для сопутствующей инфраструктуры

Территории в «Кошелеве» осваиваются более экстенсивным способом: дома тесно стоят один к другому стройными рядами, дворовые проезды узкие. Именно из-за такой «геометричности» и схематичности застройки микрорайон в свое время сравнили с гетто. Тем не менее, свои рекреационные зоны в «Кошелеве» тоже организованы.

Антон Ковригин, житель Южного города:—Когда у нас родился второй ребенок, мы решили вложить материнский капитал и купить квартиру в Южном городе, привлекла невысокая цена. Но жить там так и не смогли. Из-за выбросов с заводов дышать иногда просто нечем. В детский сад старший ребенок не попал — не было уже мест. В поликлинике полтора врача на тысячи пациентов, с новорожденным ребенком приема не дождешься. Поэтому пока квартиру в Южном сдаем, а сами снимаем в Самаре, в Промышленном районе. Посмотрим, может, позже все же переедем — очень уж школу хорошую открыли в Южном городе.

Из какого теста?

«Кошелев» — сугубо малоэтажная (до 5 этажей) застройка. Дома возводятся из силикатного кирпича с использованием утеплителя. В здания проведены центральное водоснабжение, канализация и газ. Отопление — индивидуальный котел в каждой квартире. Часть квартир сдается в чистовой отделке.

Торговые ряды формата «у дома»

Первая очередь Южного города — это также дома малой этажности (3-5 этажей) из кирпича с индивидуальными котлами отопления в каждой квартире. Вторая и третья очереди — объекты в 7-9 этажей. Они также построены из кирпича, но в них удалось завести центральное отопление. Пятая очередь, строительство которой продолжается, — это уже высотные панельные дома (9-16 этажей) с центральным отоплением и водоснабжением. Вместо газа в новостройках предусмотрены электрические плиты.

«Будем дружить домами»

Несмотря на непростую ситуацию с транспортом, огрехи, допущенные при строительстве, или сложности с инфраструктурой, «кошелевцы» и «южане» успели полюбить свои микрорайоны. Это видно по их реакции и комментариям на многочисленных интернет-форумах, посвященных жизни в этих локациях. Большая часть жителей «Кошелева» и Южного города — это молодые семьи, для которых квартиры в проектах стали первым собственным отдельным жильем. Поэтому и относятся они к нему с особы трепетом. Такой атмосферы и «дружбы домами» давно не встретишь в старых районах города.

Храм в «Кошелеве»

Анастасия Пригожина, жительница «Кошелева»:—Живем здесь уже третий год, но я никак привыкнуть не могу. Может, нам просто не повезло? С квартирой, с соседями. Потому что другие все только хвалят. А мне в «Кошелеве» откровенно некомфортно. Дома стоят окна в окна, приходится все время шторы закрытыми держать. Найти место для парковки — всегда проблема! Говорят, в новых очередях лучше. Не знаю, у нас — ужасно. Все первые этажи забиты пивнушками и разливайками, контингент живет очень странный: или алкоголики, или фрики. Никого не хочу обидеть, просто, правда, нам, наверное, не повезло. Про пробки по дороге в Самару и домой — даже говорить не хочется. Это моя боль. Как я пережила прошлый год, когда Московское шоссе перекрыто было, не знаю. А я ведь за рулем. Как люди в жару и мороз на общественном транспорте ездят по несколько часов? Короче, мы копим деньги, будем переезжать.

Вместе с тем, контингент проживающих здесь подобрался весьма неравномерный. Ведь целевой аудиторией жилья эконом-класса являются не только молодые семьи с маленькими детьми. Жители Крутых Ключей жалуются на большой наплыв гастарбайтеров, которые строят новые очереди микрорайона и скупают квартиры для своих семей. В Южном городе свой специфический колорит создают цыгане, которые целыми таборами переселяются из расположенного по соседству Яицкого.

Первый крупный памятник в Крутых Ключах

Тем не менее, большинство «кошелевцев» и «южан», с которыми удалось пообщаться 63.ru, признаются: есть жизнь на окраинах.

Собаки в «Кошелеве» настолько суровы, что спят прямо на снегу

Но в целом они вполне себе гостеприимные