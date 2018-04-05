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В Фаленском районе утонул рыбак
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В Фаленском районе утонул рыбак 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
3 апреля около 18 часов в отделение полиции «Фаленское» обратилась жительница села Ильинское с заявлением о том, что ее 69-летний муж утром ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся.
Пенсионерка рассказала, что ее супруг — заядлый рыбак, раньше он всегда возвращался домой с реки в назначенное время, но не в этот день.
Взволнованная женщина сама отправилась к реке Светице, которая уже вскрылась ото льда, на берегу женщина обнаружила лишь лыжи и рыбные снасти. Тогда пенсионерка обратилась к полицейским.
Около полуночи полицейские, прочесывавшие берег реки вниз по течению, обнаружил в реке тело утонувшего пенсионера. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Фото — sibnet.ru
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