В Фаленском районе утонул рыбак

3 апреля около 18 часов в отделение полиции «Фаленское» обратилась жительница села Ильинское с заявлением о том, что ее 69-летний муж утром ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся.

Пенсионерка рассказала, что ее супруг — заядлый рыбак, раньше он всегда возвращался домой с реки в назначенное время, но не в этот день.

Взволнованная женщина сама отправилась к реке Светице, которая уже вскрылась ото льда, на берегу женщина обнаружила лишь лыжи и рыбные снасти. Тогда пенсионерка обратилась к полицейским.

Около полуночи полицейские, прочесывавшие берег реки вниз по течению, обнаружил в реке тело утонувшего пенсионера. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Фото — sibnet.ru