Александров: встреча с «Уфой» — одна из ключевых в сезоне

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров поделился ожиданиями от встречи 25-го тура РФПЛ с «Уфой».

«Готовимся на очень высоком уровне, тренировки достаточно тяжёлые. Мы понимаем, что должны хорошо подготовиться к матчу с «Уфой». Это одна из ключевых встреч в сезоне. Прекрасно помним матч с уфимцами в первом круге — можно сказать, игра была 50 на 50. Тогда мы создавали хорошие моменты, но сейчас думаем только о предстоящей встрече», — сказал Александров в эфире телеканала «Наш футбол».