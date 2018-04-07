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Александров: встреча с «Уфой» — одна из ключевых в сезоне
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Александров: встреча с «Уфой» — одна из ключевых в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров поделился ожиданиями от встречи 25-го тура РФПЛ с «Уфой».
«Готовимся на очень высоком уровне, тренировки достаточно тяжёлые. Мы понимаем, что должны хорошо подготовиться к матчу с «Уфой». Это одна из ключевых встреч в сезоне. Прекрасно помним матч с уфимцами в первом круге — можно сказать, игра была 50 на 50. Тогда мы создавали хорошие моменты, но сейчас думаем только о предстоящей встрече», — сказал Александров в эфире телеканала «Наш футбол».
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