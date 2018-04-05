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В цех завода «Укроборонпрома» кинули две гранаты
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В цех завода «Укроборонпрома» кинули две гранаты 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
На Украине в помещение производственного цеха черкасского завода «Фотоприбор», который входит в состав «Укроборонпрома», бросили две гранаты, одна из них взорвалась. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.
«При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксирована ещё одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за не вытянутой полностью чеки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл 5 апреля в 2:05. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время устанавливается размер материального ущерба.
Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники бросили осколочную гранату под припаркованный Mitsubishi Lancer в Запорожье.
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