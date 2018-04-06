Кабмин одобрил законопроект о совершенствовании судебных разбирательств 

Правительство России одобрило законопроект, направленный на совершенствование норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих вопросы подсудности уголовных дел. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Цель законопроекта — обеспечение конституционных прав участников уголовного судопроизводства на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки независимым и беспристрастным судом», — говорится в документе.
Реализация законопроекта не повлечёт изменений финансовых обязательств государства и не потребует дополнительных затрат, покрываемых за счёт средств федерального бюджета. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в законодательство, согласно которым в случае отказа в удовлетворении заявления об отводе судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика повторно заявлять об отводе тем же лицом и по тем же основаниям будет нельзя.