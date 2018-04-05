Эксперт назвал массовые хакерские атаки на Россию «кибербеспределом»

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере кибербезопасности Андрей Крутских заявил, что Россия подвергается огромному количеству хакерских атак. Об этом сообщила газета «Известия».

Более 70 миллионов атак совершается только на государственные ресурсы России

из-за рубежа. Это не мировой рекорд — между китайцами и американцами это число еще выше. Ситуация сейчас чудовищная. Могу назвать ее кибербеспределом

— Андрей Крутских.

Он добавил, что кибератаки могут положить начало ядерной войне. Эту тему в последнее время все чаще поднимают западные политологи.

Единый центр борьбы с киберпреступностью открыли 2 апреля в Токио. Он насчитывает 500 сотрудников — следователей и аналитиков.