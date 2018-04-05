Ещё
Эксперт назвал массовые хакерские атаки на Россию «кибербеспределом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал массовые хакерские атаки на Россию «кибербеспределом» 

360tv.ru 2 часа назад
Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере кибербезопасности Андрей Крутских заявил, что Россия подвергается огромному количеству хакерских атак. Об этом сообщила газета «Известия».
Более 70 миллионов атак совершается только на государственные ресурсы России
из-за  рубежа. Это не мировой рекорд — между китайцами и американцами это число еще выше. Ситуация сейчас чудовищная. Могу назвать ее кибербеспределом
— Андрей Крутских.
Он добавил, что кибератаки могут положить начало ядерной войне. Эту тему в последнее время все чаще поднимают западные политологи.
Единый центр борьбы с киберпреступностью открыли 2 апреля в Токио. Он насчитывает 500 сотрудников — следователей и аналитиков.
360tv.ru: последние новости
"Почта России" станет непубличным акционерным обществом Будущих волонтеров на ЧМ‐2018 проверят на причастность к экстремизму и терроризму Россия отозвала разрешения на ряд полетов авиакомпаний Таджикистана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге111
«Крым захватим танками»343
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством118
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение