Превращаем обычную фотографию в 3D-модель

Ваши снимки легко превратить в настоящие трехмерные модели, которые можно распечатать на 3D-принтере. Мы расскажем, как это работает.

Шаг 1: преобразование фотографий в 3D-модель

Чтобы начать превращение, вам понадобится программа VisualFSM. Импортируйте в VisualFSM все фотографии соответствующего объекта. Лучше всего сделать несколько фотографий, двигаясь вокруг предмета.

Нажмите кнопку Compute Missing matches, а затем — Compute 3D Reconstruction.

Если результат вас устраивает, а 3D-модель можно узнать по разным точкам, кликните на CMVS. После завершения расчетного процесса нажмите клавишу Tab, чтобы просмотреть готовую 3D-модель. Шаг 2: оптимизация 3D модели Теперь вам нужна программа MeshLab. Перейдите в раздел File — Open Project File и импортируйте проект, созданный в первом шаге.

В правом верхнем углу вы найдете инструмент, который позволит вам удалить лишнее. Очистите с его помощью вашу 3D-модель и при необходимости выровняйте края. Сохраните проект как PLY-файл.

Перейдите к разделу Filters — Point Set — Surface Reconstruction: Poisson. Выберите для параметра Octree Depth значение 12, а для Solver Divide — 10 и нажмите Apply.

Удалите свое облако точек. Теперь у вас есть готовый 3D-объект.

Нажмите Filters — Selection — Select Non Manifold Edges и снова используйте инструмент удаления.

Перейдите к пункту Filters — Texture — Parameterization + texturing from registered rasters. Выберите здесь максимально высокое разрешение, поставьте галочку на UV stretching и снова нажмите Applу.

Сохраните готовую модель как OBJ-файл. Теперь вы можете просто распечатать его на 3D-принтере. Опрос: Оцените идею виртуальной примерки обуви по 3D модели Блестящая идея! Это изменит рынок Хорошая идея, может прижиться Спорная идея, надо смотреть на практике, что из этого выйдет Плохая идея, нужно мерить обувь по настоящей ноге Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Смотрим 3D-фильмы с PlayStation 3 и 4 Топ-5: бесплатные программы для дизайна и 3D-моделирования

3D-модели онлайн: лучшие программы Фото: pixabay.com