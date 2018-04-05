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В Ханты-Мансийске презентовали общественный проект «Земляки»
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В Ханты-Мансийске презентовали общественный проект «Земляки» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
5 апреля в стенах окружной библиотеки в Ханты-Мансийске прошёл брифинг, в котором организаторы и руководитель проекта «Земляки» рассказали о цели и миссии.
Ранее проект «Земляки» участвовал в Гражданском форуме общественного согласия. С сегодняшнего дня проект официально запустился и начинает работу.
Развивают его молодые и активные люди из Ханты-Мансийска. Руководитель проекта Екатерина Кениг рассказала о своём детище: «Мы хотим рассказать жителям региона о тех земляках, которые сделали значительный вклад в историю, становление и развитие нашего региона, и в тоже время о тех людях, которые сейчас живут с нами. Это наши современники, активные и интересные люди, которые создают социокультурное пространство нашего региона».
Илья Верховский, один из организаторов этого проекта поделился своим мнением: «Сам проект „Земляки“ появился очень своевременно, потому что это адекватный ответ на вызовы времени. В последние годы в Югре и Ханты-Мансийске возникает небывалый бум интереса к собственной истории и собственному прошлому. И этот интерес не угасает».
Проект будет развиваться в двух направлениях. В одном будут рассматривать и рассказывать о людях-легендах, исторических личностях, внёсших вклад в развитие Югры, а в другом рассказывать о героях нашего времени.
Организаторы в рамках развития проекта будут проводить «Лаборатории успеха» и квартирники. На таких мероприятиях люди могут лично встречаться с успешными и реализовавшимися в какой-либо сфере людьми, беседовать с ними, открывать и узнавать для себя важную информацию, которой будут делиться приглашённые гости.
Заместитель директора департамента общественных и внешних связей Константин Репин подчеркнул, что у нас в округе много популярных и знаковых людей, представляющих для общества большую ценность. Но история этих людей остаётся неизвестной. Он предложил участникам проекта «Земляки» идею: к каждому празднику освещать историю уникального человека, проживающего в округе. Для примера использовал День космонавтики и предложил поведать историю космонавта из Югры Сергея Рыжикова. А также выделил, что истории людей нужно раскрывать и разглашать при помощи СМИ и интернета.
Организаторы проекта «Земляки» не планируют ограничиваться одним городом, а хотят найти единомышленников и развернуть этот проект во всех муниципалитетах Югры.
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