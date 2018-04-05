Свыше миллиона человек посетили центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на китайско— казахстанской границе за 1-й квартал с.г.

Урумчи, 5 апреля / Синьхуа / — Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на китайско-казахстанской границе принял за первый квартал текущего года 1,09 млн посетителей, что на 9 проц. больше, чем годом ранее, количество въезжающих и выезжающих транспортных средств выросло на 119 проц. до 46 тыс. единиц. Об этом корр. Синьхуа сообщили в администрации КПП Хоргос.

Со времени сдачи Центра в эксплуатацию в 2012 году, заявил собеседник агентства, наблюдается неуклонный рост посещаемости. Реализация инициативы «Один пояс и один путь», в рамках которой китайский город Хоргос рассматривается как одна из узловых точек Экономического пояса Шелкового пути, только способствует его привлекательности для отечественных и зарубежных предприятий, предпринимателей и инвесторов. За один лишь 2017 год количество людей и транспортных средств, побывавших в МЦПС «Хоргос», составило 5,55 млн человек и 96,8 тыс. единиц соответственно.

В нем на данный момент размещены несколько десятков крупных торговых площадок и магазинов дьюти-фри, которые предлагают посетителям более 10 тыс. наименований товаров, включая одежду, сумки, стройматериалы, бытовую технику, продовольственные товары, немало среди них всемирно известных брендов, таких как Версаче, Прада и Монблан.

Город Хоргос имеет очевидное географическое преимущество, что оценили участники и гости прошедшей недавно совместной китайско-казахстанской презентации торгово-инвестиционного потенциала, результатом которой стало подписание 35 соглашений на общую сумму 20,1 млрд юаней /1 ам. долл — 6,3 юаня/. Они и другие соответствующие проекты должны придать импульс усилиям по превращению Хоргоса в порт свободной торговли, международный финансовый порт регионального значения, международную показательную зону культурной индустрии и национальный центр трансграничного туризма и шоппинга. -0-