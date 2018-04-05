Воронежский зоопарк поделился видео с первой прогулкой медведей после выхода из спячки

Эксперты отмечают, что после зимнего отдыха животные пребывают в отличном состоянии. В Воронежском зоопарке проснулись медведи и уже совершили свою первую прогулку. Сотрудники зоопитомника поделились милым видео с «развлекающимися» на свежем воздухе животными. Ролик появился на официальной странице учреждения в «ВКонтакте». По словам работников зоопарка, проснулись мишки несколько дней, но только вчера решились выйти на улицу — выманила их хорошая ясная погода.

Первым делом бурые хищники принялись за свои любимые занятия. Самец Умка, который является долгожителем зоопарка, с удовольствием повалялся в снегу и погрелся на солнце. Самка Маша вместо снежных купаний вдоволь набегалась в своём вольере. –Медведи после спячки чувствуют себя хорошо и аппетит у них отменный. За время зимнего отдыха бурый медведь Умка просыпался единожды в начале января, в связи с аномальными погодными условиями, и даже выходил на прогулку, проверить точно ли это не весна. Медведица Маша спала не просыпаясь, — рассказывают сотрудники зоопарка.