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Прощание с размахом: магната кремировали в шампанском и драгоценностях
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Прощание с размахом: магната кремировали в шампанском и драгоценностях 

Мир24 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Жителя государства Тринидад и Тобаго похоронили необычным образом. Перед тем как кремировать тело, его облили шампанским Moet и положили самые дорогие украшения. Таким образом, мужчину проводили в последний путь с таким же размахом, как он и жил, сообщает Daily Mail.
Житель республики, 33-летний Шерон Сухедо был магнатом и автодилером. Его застрелили в машине возле дома родителей жены.
Родственники мужчины решили устроить пышные похороны. Сухедо одели в дорогие одежды и украшения, стоимость которых превысила $100 тыс. Гроб с позолотой везли до крематория на Bently.
Полиция начала расследование убийства Сухедо. Предварительная версия, мужчину могли устранить конкуренты.
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