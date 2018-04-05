В Красноармейском районе украли деньги, выделенные на капремонт профучилища

По факту хищения бюджетных средств в отношении директора профессионального училища заведено уголовное дело, сообщает прокуратура Самарской области

В ходе проведённой прокуратурой Красноармейского района проверки расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт профессионального училища в селе Красноармейское, установлено, что ООО «Солярис», обязанное по условиям государственного контракта выполнить работы по капитальному ремонту помещений образовательного учреждения в районном центре, не исполнило значительную часть работ, предусмотренных техническим заданием.

Не в полном объеме произведены замена окон, отделочные работы учебного корпуса, не сделан ремонт пола в спортзале. Ремонт элекроосвещения выполнен ненадлежащим образом. При этом, в октябре 2016 года директором учебного заведения и подрядчиком был подписан акт приемки выполненных работ общей стоимостью 2 млн 296 тыс. рублей. Деньги перечислены в полном объеме.

Директор училища, подписавший недостоверные акты выполненных работ, уволился до завершения прокурорской проверки.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора училища возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» УК РФ

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Красноармейского района области.