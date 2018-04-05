Экс-директора училища в Красноармейском районе подозревают в подлоге

По версии правоохранителей, по условиям госконтракта ООО «Солярис» должно было выполнить капремонт помещений Красноармейского профессионального училищу в райцентре.

В октябре 2016 г. директор учебного заведения и подрядчик подписали акт приемки выполненных работ общей стоимостью более 2 млн рублей. Эти средства были перечислены в полном объеме.

Но во время прокурорской проверки выяснилось, что значительная часть предусмотренных техзаданием работ не выполнена. Не в полном объеме заменили окна, провели отделочные работы учебного корпуса, не отремонтировали пол в спортзале. Ремонт элекроосвещения выполнили ненадлежащим образом.

Руководитель училища, подписавший недостоверные акты выполненных работ, уволился до завершения проверки. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог».