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Ростовская АЭС стала победителем всероссийского конкурса
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Ростовская АЭС стала победителем всероссийского конкурса 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовская АЭС стала победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.
По итогам конкурса, проводимого минтруда и соцразвития РФ, Ростовская АЭС одержала победу в номинации «За участие в решении социальных проблем и развитие корпоративной благотворительности».
Атомную станцию признали лучшей в области распространения принципов социального партнерства, развития его новых форм.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится 27 апреля в Москве.
По словам заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаила Рябышева, для атомной станции — это уже вторая победа в социально-ориентированных конкурсах федерального уровня по итогам работы в 2017 году.
«Столь высокая оценка нашей деятельности показывает, что мы движемся в правильном направлении, и дает импульс наращивать и в будущем работу в этой сфере», — отметил он.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.
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