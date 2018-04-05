Ростовская АЭС стала победителем всероссийского конкурса

Ростовская АЭС стала победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

По итогам конкурса, проводимого минтруда и соцразвития РФ , Ростовская АЭС одержала победу в номинации «За участие в решении социальных проблем и развитие корпоративной благотворительности».

Атомную станцию признали лучшей в области распространения принципов социального партнерства, развития его новых форм.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится 27 апреля в Москве

По словам заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаила Рябышева, для атомной станции — это уже вторая победа в социально-ориентированных конкурсах федерального уровня по итогам работы в 2017 году.

«Столь высокая оценка нашей деятельности показывает, что мы движемся в правильном направлении, и дает импульс наращивать и в будущем работу в этой сфере», — отметил он.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.