Лёд тронулся: спасатели начали выгонять рыбаков с водохранилища

Из-за увеличения сброса воды из Новосибирского водохранилища лёд на водоёмах окончательно потерял прочность.

По информации МЧС, на Оби в черте города уже появилась открытая вода, а полынья растянулась на 90 километров. Местами кромка льда сохранилась, но наступать на неё категорически запрещено.

«В случае фиксации выхода на лёд людей будут устанавливаться соответствующие знаки. если человек будет выходить на лёд, то его привлекут к административной ответственности. Сумма штрафа за выход на лёд составляет от 300 рублей до 1000 рублей. Но иногда ценой становится человеческая жизнь», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

Спасатели уточнили, что в Новосибирске трагических случаев в последнее время не случалось, но на реке Оби прогнозируется отрывы льдин.

27 марта на Обском море в Новосибирской области закрылись ледовые переправы Спирино — Чингис и Ордынское — Нижнекаменка — в МЧС уточнили, что на переправах образовались трещины, съезды и выезды начали разрушаться, а вода стала выходить на лёд.