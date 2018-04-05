Зоны для спорта и прогулок появятся в парке «Вагоноремонт» после благоустройства

В проекте учли идеи москвичей, которые они высказали на общественных обсуждениях.

В парке появится беседка со сценой и танцплощадкой. В спортивной зоне сделают площадку для игры в городки, установят турники, силовые тренажеры и четыре стола для пинг-понга. Также планируется обновление шахматного павильона. А на детской площадке выделят отдельную зону для малышей до трех лет.

Также в «Вагоноремонте» выделят три зоны для тихого отдыха. Там установят удобные скамейки и качели. Площадку для выгула собак перенесут и обновят, там появится новое оборудование, лавочки с навесом и урны.

В ходе благоустройства в парке дополнительно высадят 38 деревьев и больше 6,5 тысячи кустарников. Сейчас там растут тополя, березы, дубы, липы, к которым добавят ели.

В настоящий момент москвичи могут оценить проекты благоустройства более 50 зеленых зон и историко-культурных мест столицы. Соответствующие голосования стартовали в проекте «Активный гражданин». Чтобы принять участие в территориальных голосованиях, нужно указать в профиле свой адрес регистрации или проживания.

К примеру, в Парк Горького могут открыть дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта. Он будет представлять из себя прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками.

Масштабные работы пройдут и на площади у главного входа ВДНХ. Там планируется заменить покрытие, разбить газоны и клумбы, высадить деревья и кустарники. Для удобства горожан установят павильоны и навесы, выделят парковочные места.

В районе Кадашевской слободы на Якиманке хотят обустроить автомобильные проезды и парковки, отремонтировать детскую игровую площадку, а также восстановить исторический проход к храму Воскресения Христова.