Местный проезд у Флейты» в Савелках освободили от паркующихся машин

На внутридворовом проезде у корпуса 360 в 3-м микрорайоне Зеленограда запретили парковку автотранспорта. Здесь установили дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия», сообщает окружная газета.

Дорогу, протянувшуюся вдоль внутренней стороны жилого корпуса, капитально отремонтировали летом прошлого года в рамках комплексного благоустройства территории «Флейты». В ходе работ, на проезде заменили асфальтовое покрытие, ботовой камень и привели в порядок тротуары. А недавнее введение запрета на парковку автомобилей сделало проезжую часть более свободной и безопасной для пешеходов.