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Местный проезд у Флейты» в Савелках освободили от паркующихся машин
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Местный проезд у Флейты» в Савелках освободили от паркующихся машин 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
На внутридворовом проезде у корпуса 360 в 3-м микрорайоне Зеленограда запретили парковку автотранспорта. Здесь установили дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия», сообщает окружная газета.
Дорогу, протянувшуюся вдоль внутренней стороны жилого корпуса, капитально отремонтировали летом прошлого года в рамках комплексного благоустройства территории «Флейты». В ходе работ, на проезде заменили асфальтовое покрытие, ботовой камень и привели в порядок тротуары. А недавнее введение запрета на парковку автомобилей сделало проезжую часть более свободной и безопасной для пешеходов.
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 Ещё 1 источник 
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