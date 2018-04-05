Фонд капремонта попросили провести техэкспертизу «треснувшей» пятиэтажки на Физкультурной

К решению проблемы «треснувшего» дома № 121 на улице Физкультурной в Самаре хотят привлечь региональный фонд капитального ремонта. Управляющая компания попросила организацию провести экспертизу технического состояния пятиэтажки. Об этом 63.ru сообщили в городской администрации.

— Дом небольшой, поэтому по статье «Текущий ремонт» сбор денежных средств составил всего 240 тысяч рублей при 100-процентной оплате. Если эта сумма целиком уйдет на экспертизу, то не останется финансирования на текущий плановый ремонт, — пояснили сотрудники мэрии.

Пока региональный оператор обращение не рассмотрел. В ожидании ответа управляющая компания ежедневно наблюдает за «маячками», установленными в доме.

— Районная администрация выясняет причину подвижки фундамента. Это могло быть как движение вод в карстовых массивах, так и разовая усадка грунта. По состоянию на сегодняшний день трещин на «маячках» не возникло, — уточнили чиновники.

ЧП в пятиэтажном доме произошло 25 марта. В нескольких квартирах треснули стены. Также пострадал фасад здания. В результате усадки дома некоторые жители не смогли открыть двери из собственных квартир и самостоятельно эвакуироваться на улицу. Пришлось применять спецтехнику.