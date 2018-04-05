Сдуру можно…: почему американцы вступились за российский вездеход

Во время внедорожных испытаний в штате Техас «Шерп», отличающийся поистине экстремальными внедорожными возможностями, застрял. Препятствием стала грязевая ванна, в которой тонули квадроциклы. Интересно, как американские пользователи отреагировали на видео, размещенное на канале ostacruiser на YouTube.

Откровенного злорадства с их стороны не наблюдалось, а некоторые обвиняли женщину-водителя в неумелых действиях. Пользователь, представившийся как My…ick, отметил: «Отличная машина, никудышный водитель». «Глупая женщина, оставь офф-роуд для тех, кто умеет водить», — негодовал John Stevens. А Tes Ste напомнил, что в глубокой грязи все может застрять, даже танк M1 Abrams. Русскоязычный комментатор vavillio отметил: «Пилот на Шерпе не опытный, нужно уметь пользоваться всеми возможностями техники». «Sherp по-прежнему легенда», — говорит Spencer Davis.