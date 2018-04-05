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Звезды, которые одеваются не по возрасту
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Звезды, которые одеваются не по возрасту 

SNCmedia.ru 23 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун всего 14, но стилистам, видимо, не терпится, чтобы девочка скорее выросла. Иначе как объяснить этот странный выбор нарядов и макияж, который добавляет юной актрисе лет 10? Поклонники звезды «Очень странных дел», как и мы, от образов своей любимицы не в восторге. Может, стоит задуматься?
Мэрайя Кэри
В своем желании выглядеть на 20, а то и 30 лет моложе Мэрайя, кажется, перешла все границы. Ее не смущает ни лишний вес, ни возраст, ни ошарашенные взгляды окружающих. Кэри изо дня в день пускает в ход тяжелую артиллерию — каблуки, ультрамини + декольте. Толко вот вместо сексуальности после знака «равно» в этом выражении идет вульгарность.
Шер  Шер сейчас 71. Но певице плевать на возраст. Она до сих пор выходит на сцену в прозрачных платьях, без стеснения оголяет грудь и не боится критики. Прямо как наша Лолита Милявская! Кстати, если вы думаете, что в обычной жизни Шер выглядит скромнее, вы ошибаетесь.
Мадонна
Мадонна, как и Шер, в своем стремлении провоцировать публику и настойчиво молодиться, кажется, не успокоиться никогда. Кстати, кому-то это даже нравится. Кому-то, но не нам.
Памела Андерсон
Про Памелу сложно сказать, что она одевается не по возрасту, потому что не по возрасту она раздевается! Да, ей есть, что показать, но к 50-летию пора бы уже понять, что удивлять, эпатировать и играть на инстинктах можно не только демонстрируя голую грудь.
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