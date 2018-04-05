Почти 99% антимонопольных нарушений в 2017 году совершили органы местной власти

Почти 99% нарушений антимонопольного законодательства в 2017 году совершено региональными и муниципальными органами власти , заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания государственного совета во вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России

«Пока, к сожалению, в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей… В общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти в 2017 году из числа общих нарушений — 1,2%, а региональными и муниципальными органами власти — 98,8%», — сказал он.