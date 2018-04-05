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Человек с фотоаппаратом: умер Юрий Абрамочкин
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В Подмосковье обвалились цены на дачи

Человек с фотоаппаратом: умер Юрий Абрамочкин 

Мир24 24 минуты назад
Фото: Мир24
На 82-м году жизни умер легендарный советский фотограф Юрий Абрамочкин, сообщается в Telegram-канале телеканала «360».
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