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Жители Рузского округа могут приложиться к мощам Александра Невского
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Жители Рузского округа могут приложиться к мощам Александра Невского 

РИАМО 25 минут назад
Ковчег с мощами святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, преподобных Саввы Сторожевского и Георгия Даниловского доставили в подмосковный Рузский городской округ в преддверии Пасхи, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Перенесение ковчега с мощами великих угодников Божиих в скит в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в деревне Нововолково благословил наместник московского Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексий», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Возможность приложиться к святыням у горожан будет в часы работы храма — с 8 до 18 часов. Мощи угодников пробудут в Рузском городском округе до 10 мая.
Глава Рузского городского округа также отметил, что в храме в Нововолкове 7 апреля в 23 часа состоится праздничное пасхальное богослужение.
22-23 апреля состоится празднование второй годовщины перенесения на Рузскую землю иконы Божией Матери «Всецарица» со святой горы Афон.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
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