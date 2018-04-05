Жители Рузского округа могут приложиться к мощам Александра Невского

Ковчег с мощами святых благоверных князей Александра Невского Даниила Московского , преподобных Саввы Сторожевского и Георгия Даниловского доставили в подмосковный Рузский городской округ в преддверии Пасхи, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Перенесение ковчега с мощами великих угодников Божиих в скит в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в деревне Нововолково благословил наместник московского Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексий», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов

Возможность приложиться к святыням у горожан будет в часы работы храма — с 8 до 18 часов. Мощи угодников пробудут в Рузском городском округе до 10 мая.

Глава Рузского городского округа также отметил, что в храме в Нововолкове 7 апреля в 23 часа состоится праздничное пасхальное богослужение.

22-23 апреля состоится празднование второй годовщины перенесения на Рузскую землю иконы Божией Матери «Всецарица» со святой горы Афон.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.