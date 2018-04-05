В Волокамске двух предпринимателей арестовали после организации митинга против мусорного полигона. У третьего проходят обыски

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В Волокамске арестован предприниматели Артем Любимов Андрей Жданов , которые вместе с местными жителями протестовали против мусорного полигона «Ядрово». Об этом пишет «Медуза».

Любимов был одним из организаторов митингов. Вечером 31 марта его задержали, а 2 апреля арестовали за сопротивление сотрудникам полиции. Адвокат Любимова Денис Кунаев рассказал изданию, что сотрудники полиции остановили автомобиль подзащитного и отвезли его в отдел, а затем в суд. Сейчас бизнесмн, который получил 15 суток, объявил голодовку.

Кунаев отказался уточнить, каким именно бизнесом занимается Любимов, и не назвал имена его партнеров. По его словам, после задержания к контрагентам предприниматели пришли с проверками сотрудники МВД

Еще одного организатора протестных акций, Андрея Жданова, задержали 1 апреля. За «действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры» предприниматель получил 14 суток. Супруга арестованного Елена рассказала изданию, что ее муж владеет небольшой сетью по продаже косметики, которая называется «Рим».

По словам Елены, спустя два дня после задержания Жданова в один из магазинов сети пришли вооруженные полицейские. Сначала они потребовали от сотрудников показать выручку, затем — изъяли бухгалтерскую отчетность. После этого торговую точку посетили сотрудники прокуратуры , которые забрали несколько флаконов духов для проверки на контрафакт.

елена

жена Андрея Жданова

«Очевидно, с чем связана эта внезапная проверка. Мы с мужем занимаемся этим бизнесом более десяти лет, и ни разу на моей памяти у нас не было таких масштабных проверок; тем более изъятия товара».

Накануне стало известно, что у Рамазана Байрамова, еще одного участника митингов, проходят обыски. Байрамов — владелец автомойки в Волоколамске (вчера она была закрыта, а сам предприниматель весь день не отвечал на звонки).

По данным проекта «ОВД-Инфо» на автомойку с проверками пришли сотрудники уголовного розыска и миграционной службы МВД, а также сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Одного из сотрудников, гражданина Узбекистана , увезли на проверку законности пребывания в России

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С марта в Волокамске проходят митинги. 21 марта там произошел выброс газа с мусорного полигона «Ядрово». Многие почувствовали себя плохо, а более 50 детей попали в больницу. Местные жители требуют закрыть полигон и Подписывайтесь на наш канал в Telegram!