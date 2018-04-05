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Глава Ростовской области попросил проверять на алкоголь работников, наносящих дорожную разметку
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Глава Ростовской области попросил проверять на алкоголь работников, наносящих дорожную разметку 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Глава Ростовской области Василий Голубев во время совещания по вопросам благоустройства городской среды попросил чиновников проверять на алкоголь подрядчиков, которым предстоит нанести дорожную разметку в Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира по футболу, пишет rostovgazeta.ru.
С наступлением хорошей погоды с 20 апреля подрядчики приступят к нанесению дорожной разметки. Работы будут вестись в ночное время. В это же время также будут завершены финальные работы по очистке и мойке улиц.
«Будете ли вы перед тем, как наносить дорожную разметку, проверять на предмет алкогольного опьянения тех, кто будет её наносить? Бывает, едешь и недоумеваешь: в каком состоянии человек наносил это», — спросил губернатор замглаву администрации города по вопросам транспорта Лебедева и сказал, что обращает на это внимание не случайно.
По его словам, разметка хорошую дорогу может превратить в безобразную.
«Поэтому можете проверять, можете нет, но я точно буду проверять качество нанесения разметки во всех частях города, не только по маршрутам движения клиентских групп (оргкомитета FIFA. — Прим. ред.)", — заявил Голубев.
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