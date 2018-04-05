Глава Ростовской области попросил проверять на алкоголь работников, наносящих дорожную разметку 

Глава Ростовской области Василий Голубев во время совещания по вопросам благоустройства городской среды попросил чиновников проверять на алкоголь подрядчиков, которым предстоит нанести дорожную разметку в Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира по футболу, пишет rostovgazeta.ru.
С наступлением хорошей погоды с 20 апреля подрядчики приступят к нанесению дорожной разметки. Работы будут вестись в ночное время. В это же время также будут завершены финальные работы по очистке и мойке улиц.
«Будете ли вы перед тем, как наносить дорожную разметку, проверять на предмет алкогольного опьянения тех, кто будет её наносить? Бывает, едешь и недоумеваешь: в каком состоянии человек наносил это», — спросил губернатор замглаву администрации города по вопросам транспорта Лебедева и сказал, что обращает на это внимание не случайно.
По его словам, разметка хорошую дорогу может превратить в безобразную.
«Поэтому можете проверять, можете нет, но я точно буду проверять качество нанесения разметки во всех частях города, не только по маршрутам движения клиентских групп (оргкомитета FIFA. — Прим. ред.)", — заявил Голубев.