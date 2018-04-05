Десятки людей эвакуировали из ТЦ «Океания» на западе Москвы

Москве эвакуировали ТЦ «Океания», расположенный в доме 57 на Кутузовском проспекте в районе Фили-Давыдково ЗАО.

Портал The Village опубликовал фото и видео из соцсетей, на которых видно, что десятки людей вывели из здания «Океании». Граждане сохраняют спокойствие, никакой паники нет.

Один из интернет-пользвоателей, находящийся на месте просишествия, предположил, что людей эвакуировали по учебной тревоге. «Даже если это учебная тревога — очень не по себе», — написал в Instagram мужчина под ником egorpirogov.

Как сообщал Sobesednik.ru, утром 4 апреля Курский вокзал в Москве эвакуировали после анонимного звонка о взрывном устройстве.

Вечером того же дня пожар вспыхнул на верхних этажах ТЦ «Персей для детей» на востоке столицы, в результате чего погиб один человек, ещё несколько пострадали.