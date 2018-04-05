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Десятки людей эвакуировали из ТЦ «Океания» на западе Москвы
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Десятки людей эвакуировали из ТЦ «Океания» на западе Москвы 

ИД «Собеседник» 23 минуты назад
В Москве эвакуировали ТЦ «Океания», расположенный в доме 57 на Кутузовском проспекте в районе Фили-Давыдково ЗАО.
Портал The Village опубликовал фото и видео из соцсетей, на которых видно, что десятки людей вывели из здания «Океании». Граждане сохраняют спокойствие, никакой паники нет.
Один из интернет-пользвоателей, находящийся на месте просишествия, предположил, что людей эвакуировали по учебной тревоге. «Даже если это учебная тревога — очень не по себе», — написал в Instagram мужчина под ником egorpirogov.
Как сообщал Sobesednik.ru, утром 4 апреля Курский вокзал в Москве эвакуировали после анонимного звонка о взрывном устройстве.
Вечером того же дня пожар вспыхнул на верхних этажах ТЦ «Персей для детей» на востоке столицы, в результате чего погиб один человек, ещё несколько пострадали.
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