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Алексей Захаров пожаловался в суд на штраф антимонопольной службы
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Алексей Захаров пожаловался в суд на штраф антимонопольной службы 

Псковская губерния 22 минуты назад
И.о. замглавы администрации Пскова Алексей Захаров пожаловался в Псковский городской суд на постановлением Псковского УФАС России, которое оштрафовало его на 20 000 рублей. Захаров попросил отменить его. Дело касается результата аукциона, по итогам которого УГХ администрации Пскова и фирма «ПсковДорСпецСтрой» заключила муниципальный контракт на благоустройство дворов. Компания не уложилась в необходимые сроки, и Захаров продлил им контракт, чего делать не мог. В суде Захаров вину свою не оспаривал, но указал, что уже издал приказ, которым запретил впредь менять сроки работ дополнительными соглашениями. Захаров полагал, что его действия не повлекли общественно опасных последствий, нарушение является формальным, обусловлено объективными причинами, связанными с погодными условиями. Прокуратура, однако, посчитала, что действия заказчика повлекли ограничение конкуренции для подрядчиков, что могло повлиять на цену контрактов, возможность применения штрафных санкций к подрядчику, сумма которых являлась существенной для муниципального бюджета. А представитель УФАС рассказала, что контракт продлевали дважды. Кроме того, Захарова ранее привлекали к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Суд оставил решение УФАС в силе, Захарову придётся заплатить 20 тысяч рублей.
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