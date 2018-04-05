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Гастроли «Сколково» в Калининграде: Мотивирующие истории от спикеров и занятные факты
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В Подмосковье обвалились цены на дачи
В Подмосковье обвалились цены на дачи

Гастроли «Сколково» в Калининграде: Мотивирующие истории от спикеров и занятные факты 

Tvoybro.com 29 минут назад
Фото: Tvoybro.com
, Пекка Вильякайнен, старший советник президента фонда «Сколково»,
Аркадий Дворкович, вице-премьер Российской Федерации
Василий Быков, создатель автоматизированной сети проката самокатов Samocat Sharing System
Юлия Бадашкеева, региональный представитель ФРИИ в Перми, Фото: Егор Сачко
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