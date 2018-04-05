КАС правят из-за организаций, не имеющих в штате юристов

Госдума 5 апреля приняла в первом чтении депутатские поправки в Кодекс административного судопроизводства РФ , расширяющие полномочия прокурора по участию в судебных процессах при рассмотрении административных дел.

Законопроектом за прокурорами закрепляется право на вступление в судебный процесс и дачу заключения по административному делу в случаях, предусмотренных не только КАС, но и федеральными законами. Одновременно прокурору предоставляются полномочия на обращение в суд с заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий граждан в психиатрические и противотуберкулезные стационары.