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КАС правят из-за организаций, не имеющих в штате юристов
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КАС правят из-за организаций, не имеющих в штате юристов 

Legal.Report 29 минут назад
Госдума 5 апреля приняла в первом чтении депутатские поправки в Кодекс административного судопроизводства РФ, расширяющие полномочия прокурора по участию в судебных процессах при рассмотрении административных дел.
Законопроектом за прокурорами закрепляется право на вступление в судебный процесс и дачу заключения по административному делу в случаях, предусмотренных не только КАС, но и федеральными законами. Одновременно прокурору предоставляются полномочия на обращение в суд с заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий граждан в психиатрические и противотуберкулезные стационары.
По мнению инициаторов законопроекта, внесение изменений особенно актуально после введения в 2016 году в институт представительства новеллы об обязательном наличии высшего юридического образования (ч. 1 ст. 55 КАС). Медицинские организации, не имеющие в штате собственного юриста и, соответственно, лишенные полномочий по ведению административного дела в суде, сейчас направляют материалы в прокуратуру с просьбой обратиться в суд. Однако, как отмечают депутаты, в процессуальном законодательстве отсутствует прямое указание о праве прокурора по предъявлению административных исков данной категории, поэтому практика принятия к производству таких исковых заявлений «складывается неоднозначно».
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